کودکان 20 برابر بیش از بزرگسالان از ماهواره اثرپذیری دارند

علی زارعان، کارشناس ارشد رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روشهای مقابله با آسیبهای شبکه های ماهواره ای گفت: وقتی موضوعی منع می شود، باید به سرعت برای آن جایگرین مشخص کنیم. منع منطقی تماشای برنامه های ماهواره ای باید با تشویق به تماشای برنامه هایی با کیفیت همراه باشد.

وی عدم توانایی تعیین تکلیف والدین برای فرزندانشان را یکی از ضعف هایی دانست که سبب تماشای بی برنامه شبکه های ماهواره ای می شود و گفت: در بسیاری از فیلم های خارجی دیده ایم که پدر و مادر برای تنبیه کودکانشان می گویند “ حق نداری برنامه مورد علاقه ات را ببینی و تا فردا صبح نیز از اتاقت بیرون نیا” این نوع تنبیه در خانواده های ایرانی یک نوع شوخی تلقی می شود. عدم کنترل فرزندان را نباید با مهربانی یکی دانست و والدین باید بتوانند برای فرزندانشان تعیین تکلیف کنند.

زارعان ضعف دیگری که سبب افزایش مخاطبان شبکه های نازل ماهواره ای شده است را عدم تربیت سواد بصری بر شمرد و گفت: سواد بصریی عنصری کلیدی است که باید به کودکان آموزش داده شود اما متاسفانه کودکان ما کمترین بهره را از این علم دارند.

این کارشناس رسانه معتقد است: کودک ما باید بتواند یک اثر فاخر را از یک اثر ضعیف تشخیص دهند. چرا سلیقه مردم هند فیلم های هندی شد؟ این به سطح سواد بصری این جامعه برمی گردد.

اوادامه داد: کشورهایی که از سینمای ارزشمند و متعالی استقبال می کند این سواد بصری را پیدا کرده اند اما متاسفانه هم اکنون فیلم های سینمایی که در سوپر مارکت ها و ... فروخته می شود بسیار نازل است و دست کمی از فیلم های مبتذل خارج از کشور ندارد و ابتذال پنهان اثرش از ابتذال آشکار بیشتر است.

این کارشناس رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر و مادرها از این سواد بصری برخوردارهستند که به کودکانشان منتقل کنند، گفت: اگراین سواد در میان پدر و مادرها وجود ندارد نهادهای اجتماعی و فعالان کودک باید این آموزش را بدهند. برای دیدن میکروب نیاز به میکروسکوپ است و ما نیز برای مشاهده این تهاجم نیازمند عینکی به نام سواد بصری هستیم.

زارعان در توضیح این پرسش که بالابردن سواد بصری جامعه را می توان به عنوان یک راه حل بلند مدت مطرح کرد که اثر خودش را در آینده می گذارد اما در کوتاه مدت چه باید کرد؟گفت: طولانی ترین راه ها با یک قدم شروع شده اند ما باید قدم اول را برداریم و برای گام های بعدی نیز برنامه ریزی داشته باشیم.

او ادامه داد: حمایت ازآثار کودک و نوجوان یک اصل است که در تمام دنیا وجود دارد. لوح های فشرده کودکان و بازی های کامپیوتری مخصوص این رده سنی در بیشتر کشورها از مالیات معاف هستند یابه صورت نیم بها فروخته می شوند.

زارعان معتقد است: ایجاد چند شبکه برای کودکان و نوجوان می تواند در جذب مخاطب داخلی موثر باشد.

این کارشناس رسانه بابیان این که برای مقابله با ماهواره باید رسانه های موازی آن تقویت شوند گفت: در قطر دو شبکه کودک وجود دارد و در سوریه نیر سه شبکه مخصوص رده سنی کودک و نوجوان فعالیت می کنند که نشان می دهد ما نیز به این نوع شبکه ها نیاز داریم.

وی ایجاد شبکه کابلی را گزینه مناسبی برای مقابله با ماهواره ندانست و گفت: عمر انواع شبکه تلویزیونی به مفهومی که الان وجود دارد 3 تا 5 سال است و در آینده سیستمی مانند" IPTV" فراگیر می شود که می تواند در حوزه "IP" ایده هایی برای کنترل و محدودیت های شبکه به کار برد.

زارعان با اشاره به حذف شبکه های خبری مانند پرس تی وی و العالم در برخی از کشورهای غرب گفت: لابی صهیونیسم ،لابی حیرت انگیزی است که هزینه های زیادی برای حذف جریان های مخالف فکری خود می کند و مانیز باید باهمان تدبیر و قدرت به مقابله آن رویم.

این کارشناس رسانه معتقد است: برای تاثیر گذاری پیام باید از روش های مختلف ارسال شود. دشمن پیام خود را از طریق سه هزار شبکه ماهواره ای ارسال می کند که در هر شبکه بخشی از این پیام ها نهفته است.

زارعان اضافه می کند: برای بررسی پیامد های یک سال شبکه های ماهواره ای 30 قرن زمان لازم است تا متوجه شویم این یک سال برنامه چه تاثیراتی بر جامعه گذاشته است.

او به تاثیر شبکه "فارسی1" بر خانواده‌ها اشاره کرد و گفت : شبکه "فارسی1" تخیل را فعال می‌کند یعنی خیال‌انگیزی فساد را تقویت می‌کند و این خیال‌انگیزی فساد از خود فساد هم برای ذهن مخاطب خطرناک‌تر است.

زارعان با بیان این که کمپانی که این شبکه را راه اندازی کرده است کار خود را با "فارسی1" تمام نمی‌کند گفت: مطمئن باشید انواع دیگر این‌گونه شبکه‌ها هم با روش‌های مختلف ساخته می‌شوند.

وی با اشاره به این که کودکان بیست برابر بیش از بزرگسالان از تلویزیون اثرپذیری دارند، گفت: این اثرپذیری نباید مورد غفلت قرار بگیرد؛ وقتی در یک خانواده تماشای برنامه‌هایی مانند "فارسی1" جزو فرهنگ عادی خانواده می‌شود، باید به این عارضه هم توجه کنیم که بیست برابر مادری که یک سریال از این شبکه را می‌بیند، کودکش از آن اثر می‌پذیرد.

وی افزود: شاید کودک اثر محتوایی یا داستانی سریال را نگیرد، اما بسیاری از ظواهر و ماجراها برایش عادی می‌شود و بعد نمی‌توان او را قانع کرد که این‌ها در اخلاقیات ما نیست.