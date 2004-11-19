وزارت امور خارجه ظرف ده روز بايد سفير انگليس را از ايران اخراج كند

به گزارش سرويس سياسي "مهر" در بيانيه 68 بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران كه در پايان راهپيمايي امروز نمازگزاران و دانشجويان تهراني قرائت شد، آمده است : محكوم كردن شعاري ديگر بس است؛ حوادث مصيبت ‌باري پيكره جهان اسلام را خونين و مجروح كرده است و نداي يا للمسلمين ملت مظلوم عراق، خون غيرت هر انسان مسلمان و آزاده را به جوش مي‌آورد.

اين بيانيه مي‌افزايد: دست اجانب و مستكبرين حربي بر ناموس مسلمين گشوده شده، رفاه ‌زدگي، مصلحت انديشي عافيت طلبانه دولت‌هاي اسلامي و دستگاه ديپلماسي كشورمان راه را براي فتح سنگر به سنگر قله هاي عزت و شرف امت اسلامي باز كرده است .

دانشجويان بسيجي دانشگاه هاي تهران با تاكيد بر اين كه خواب غفلت، امت اسلامي را چنان فراگرفته است كه ملت‌ هاي اروپايي در دفاع از مظلومين و مسلمين‌ گوي سبقت از ما ربوده‌ اند و تنها جرم كودكان و زنان بي‌دفاع فولجه، موصل، الرمادي، سامرا و بعقوبه، مسلمان بودن است، در چهار بند سخنان و خواسته هاي خود را مطرح كردند :

1- وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران حداكثر ظرف ده روز آينده بايد با اخراج سفير انگلستان، قطع تمامي روابط اقتصادي و سياسي ايران اسلامي را با شريك جرم اصلي جنايات آمريكا و اسراييل، اعلام نمايد؛ در غير اين صورت مسئوليت هر اتفاق بعدي بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.

2- به فتواي همه علماي اسلام هرگونه ياري رساني به دشمنان امت اسلامي حرام قطعي است. نفت خاورميانه خواسته يا ناخواسته شريان حياتي اقتصادي مستكبرين شده است ؛ لذا از همه كشورهاي اسلامي و در وهله نخست جمهوري اسلامي ايران انتظار مي‌رود در اين شرايط سرنوشت ساز با اتخاذ تصميمي شجاعانه در قطع محدود صدور نفت خود به غرب، روياي شيرين مستكبران را براي تسلط بر جهان اسلام مشوش نمايند .

3- ما امت مسلمان ايران همپاي برادران مسلمان خود در ديگر بلاد اسلامي تحريم كالاهاي آمريكايي و انگليسي را وظيفه و تكليف شرعي خويش مي‌ دانيم ، لذا قاطعانه از علما و نخبگان مسلمان مي‌خواهيم راه ‌هاي فراگير شدن و رسمي شدن اين تحريم را محقق سازند .