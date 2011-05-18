به گزارش خبرنگار مهر، 16 نفر از اعضای این اتحادیه آبان ماه سال گذشته با ثبت نام خود در انجمن مذکور، آمادگی خود را برای رقابت در انتخابات پیش رو اعلام کردند.
دوره فعالیت هیئت مدیره فعلی اسفند ماه پارسال به پایان رسید و قرار بود انتخابات هم اواخر همان ماه برگزار شود، اما چنین نشد و با وجود اعلام مجدد برای برگزاری آن در 29 فروردین ماه امسال، انتخابات بار دیگر به تعویق افتاد و در نهایت یکم خرداد به عنوان زمان قطعی برگزاری آن اعلام شد.
انجمن نظارت بر اتحادیههای صنفی وزارت بازرگانی چندی پیش فهرست نامزدهای تائید صلاحیت شده را برای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه چاپخانهداران تهران اعلام کرد که در میان آنها نام رئیس اتحادیه (علی نیکوسخن) به چشم نمیخورد. شاهرخ شیرمست یکی دیگر از رد صلاحیت شدهها بود.
با این حال ظهر امروز (28 اردیبهشت) انجمن نظارت بر اتحادیههای صنفی فهرستی را به عنوان فهرست نهایی نامزدهای تائید صلاحیت شده اعلام کرد که این بار شامل تمام 16 نفری بود که برای انتخابات پیش رو ثبت نام کرده بودند.
علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران که پس از اعلام فهرست اولیه در مصاحبهای با یکی از نشریات حوزه چاپ، از لزوم ورود اهل فن به این اتحادیه سخن گفته و اعلام کرده بود "ممکن است این صحبتهای من موجب رد صلاحیتم بشود" در گفتگویی با خبرنگار مهر، خبر تائید صلاحیت خود را صحیح خواند.
وی در عین حال از لزوم آنچه "مبارزه با برخی جریانات متخلف در صنعت چاپ" نامید، تاکید کرد و گفت: خودم را برای رد صلاحیت آماده کرده بودم، ولی نمیتوانستم از کنار برخی تخلفها عبور کنم و الان هم آمدهام همین راه را ادامه بدهم.
از سوی دیگر شاهرخ شیرمست که امروز نامه تائید صلاحیت خود را دریافت کرده، به خبرنگار مهر گفت: من به دلیل برخی مسائل کاری و شخصی چند روز بعد از ثبت نام، شفاهاً انصراف خود را از حضور در انتخابات اعلام کرده بودم اما چون نامهای کتبی دالّ بر این مسئله به انجمن نظارت بر اتحادیههای صنفی نداده بودم، صلاحیتم را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: با توجه به مرتفع شدن مشکلاتم و اینکه صلاحیتم هم برای انتخابات تائید شد، از رای اولیه خودم منصرف شدم و حاضر به رقابت در انتخابات هستم.
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