حسن ایزانلو در گفتگو با مهر بر انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی قم تاکید کرد و بیان داشت: جلب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و واگذاری تصدیهای دولتی به این بخش در صنعت آب و فاضلاب روستایی میتواند رشد کمی و کیفی خدمات را به دنبال داشته باشد.
وی اضافه کرد: همچنین خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین نیز باعث کاهش هزینهها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات در این بخش میشود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم در ادامه بر ایجاد کمیتههای تخصصی کارشناسی در راستای اجرای برنامههای کلان در پیشبرد اهداف شرکت آبفار و در نهایت ارائه خدمات بهتر به مشترکین روستایی استان تاکید کرد و افزود: مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی همچنین اجرای طرحهای دفن بهداشتی فاضلاب روستاها اعم از جمع آوری، انتقال و تصفیه از برنامههای شرکت آبفار استان قم خواهد بود.
وی در پایان زمان را در اجرای این طرحها و پروژههای شرکت آبفار استان قم مهم خواند و افزود: در این خصوص اقداماتی در نظر گرفته شده است که موجب کاهش هزینههای انتقال آب به وسیله انجام عملیات آبرسانی سیار در تامین آب شرب روستائیان، جلب رضایتمندی و جلوگیری از تخریب و فرسایش پروژههای نیمه تمام خواهد شد.
ایزانلو در گفتگو با مهر:
مشارکت بخش خصوصی در آبفار موجب افزایش کیفت خدمات میشود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم بر جلب سرمایه گذاریهای بخش غیر دولتی تاکید کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در امور آبفار موجب رشد کمی و کیفی خدمات میشود.
حسن ایزانلو در گفتگو با مهر بر انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی قم تاکید کرد و بیان داشت: جلب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و واگذاری تصدیهای دولتی به این بخش در صنعت آب و فاضلاب روستایی میتواند رشد کمی و کیفی خدمات را به دنبال داشته باشد.
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