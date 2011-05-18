700 برگزیده مسابقات فرهنگی، هنری ناحیه یک کرج تجلیل می شوند

علی حجرگشت با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این همایش به منظور تقدیر و ایجاد انگیزه برای دانش آموزان در راستای پیشبرد اهداف تربیتی ناحیه یک آموزش و پرورش برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی، هنری و تربیتی در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و فنی حرفه ای ناحیه یک آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد.

بیش از یک هزار نخبه ناحیه یک تجلیل شدند

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در ادامه سخنان خود به تجلیل از یک هزار و 350 دانش آموز برتر علمی، آموزشی و برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی اشاره کرد و گفت: در این همایش که چهار روز متوالی در کانون امام علی (ع) برگزار شد از دانش آموزان برتر این ناحیه تجلیل بعمل آمد.

وی افزود: تجلیل از دانش آموزان نخبه این ناحیه می تواند گامی بسیار مهم در راستای تقویت و پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی به شمار رود.