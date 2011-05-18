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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

700 برگزیده مسابقات فرهنگی، هنری ناحیه یک کرج تجلیل می شوند

700 برگزیده مسابقات فرهنگی، هنری ناحیه یک کرج تجلیل می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج از برگزاری همایش تجلیل از700 برگزیده مسابقات فرهنگی، هنری دانش آموزان برتر این ناحیه در اواخر خردادماه سال جاری خبر داد.

علی حجرگشت با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این همایش به منظور تقدیر و ایجاد انگیزه برای دانش آموزان در راستای پیشبرد اهداف تربیتی ناحیه یک آموزش و پرورش برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: تجلیل از برگزیدگان مسابقات فرهنگی، هنری و تربیتی در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و فنی حرفه ای ناحیه یک آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد.

بیش از یک هزار نخبه ناحیه یک تجلیل شدند

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در ادامه سخنان خود به تجلیل از یک هزار و 350 دانش آموز برتر علمی، آموزشی و برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی اشاره کرد و گفت: در این همایش که چهار روز متوالی در کانون امام علی (ع) برگزار شد از دانش آموزان برتر این ناحیه تجلیل بعمل آمد.

وی افزود: تجلیل از دانش آموزان نخبه این ناحیه می تواند گامی بسیار مهم در راستای تقویت و پیشبرد اهداف تربیتی و آموزشی به شمار رود.

کد مطلب 1314890

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