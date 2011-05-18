توقف فعالیت ستاد معین هرمز باعث رکود پروژه های عمرانی شد

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این ستاد که به دستور استاندار درد آشنا جهت پیگیری و رفع مشکلات پروژه های هرمز راه اندازی شده است چندین مدت است که فعالیت ندارد.

حجت الاسلام موسوی گفت: به همین دلیل برخی پروژه های عمرانی هرمز متوقف شده از جمله پروژه کمربندی دور جزیره و همچنین بهره برداری از پروژه استخر سر پوشیده و زمین های محله ای و دهکده گردشگری بحال خود رها شده است.

وی با اشاره به تخصیص 80 میلیارد ریال اعتبار جهت پروژه کوتاه سازی مسیر دسترسی هرمز به بندرعباس افزود: این پروژه که قرار بود کلنگزنی آن در دهه فجر انجام شد، به دلیل نامعلومی آغاز نشده و مردم هرمز از استاندار دلسوز تقاضا دارند در خصوص این پروژه دستورات ویژه ای صادر کند.