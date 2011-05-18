به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در اختتامیه مسابقات قرآنی نیروهای مسلح اعلام کرد: کسانی که دم از قرآن می زنند ولی اعتقادی به ولایت فقیه ندارند نوعی لغزش نسبت به قرآن دارند و اینها کسانی هستند که ادعای پیروی از ولایت دارند ولی در واقع در مواقع لازم از دستورات ولایت پیروی نمی کنند.

وی افزود: از قرآن بدون ولایت، القاعده و وهابیت، بابیت و بهائیت خارج می شود و این مکاتب انحرافی فقط به ظاهر قرآن توجه می کنند و به متن و محتوای قرآن که توسط ائمه معصومین و ولی فقیه تفسیر می شود هیچ اعتقادی ندارند. در واقع کسانی که فقط به ظاهر قرآن توجه داشتند جنگ جمل و صفین و نهروان و عاشورا را پدید آوردند و آنها نیز همین ظاهر قرآن را دستمایه خود قرار داده بودند.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: اسلام دینی است که هم برای دنیا هم برای آخرت برنامه دارد و قرآن علاوه بر هدایت اخروی نسخه زندگی دنیوی بشر هم هست.