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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

سردار احمدی مقدم:

هدف فرقه‌های انحرافی مخدوش کردن صلاحیت جامعه بشری است

هدف فرقه‌های انحرافی مخدوش کردن صلاحیت جامعه بشری است

فرمانده نیروی انتظامی گفت: وجود فرقه های انحرافی در شیعه و سنی برای این است که صلاحیت جامعه بشری را مخدوش کنند که البته ره به جایی نخواهند برد چونکه خدا خود محافظ این راه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در اختتامیه مسابقات قرآنی نیروهای مسلح اعلام کرد: کسانی که دم از قرآن می زنند ولی اعتقادی به ولایت فقیه ندارند نوعی لغزش نسبت به قرآن دارند و اینها کسانی هستند که ادعای  پیروی از ولایت دارند ولی در واقع در مواقع لازم از دستورات ولایت پیروی نمی کنند.

وی افزود: از قرآن بدون ولایت، القاعده و وهابیت، بابیت و بهائیت خارج می شود و این مکاتب انحرافی فقط به ظاهر قرآن توجه می کنند و به متن و محتوای قرآن که توسط ائمه معصومین و ولی فقیه تفسیر می شود هیچ اعتقادی ندارند. در واقع کسانی که فقط به ظاهر قرآن توجه داشتند جنگ جمل و صفین و نهروان و عاشورا را پدید آوردند و آنها نیز همین ظاهر قرآن را دستمایه خود قرار داده بودند.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: اسلام دینی است که هم برای دنیا هم برای آخرت برنامه دارد و قرآن علاوه بر هدایت اخروی نسخه زندگی دنیوی بشر هم هست.

کد مطلب 1314901

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