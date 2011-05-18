مجمع عالی حکمت در هدایت جهان بینی در حوزه فعال باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی روز سه شنبه در دیدار هیئت مدیره مجمع عالی حکمت با اشاره به خاطره ای از زبان استاد حسن زاده آملی افزود: خیلی ها عنوان می کردند که چرا در قم مشغول تحصیل دروس حوزه می‌شویم که حضرت استاد در جواب می فرمودند که ما در قم بارگاه مقدس دخت موسی بن جعفر(ع) را داریم و همچنین قبور علمای گران سنگی را داریم که دارای برکات فراوانی است.



وی ادامه داد: حضرت استاد به ما یادآوری می کردند که شاگردان ارسطو هر هنگام که مشکلی داشتند بر سر مزار او می رفتند و ما نیز باید از برکات مزار علمای بزرگ مدفون در قم استفاده کنیم.



فلسفه همه علوم را محترم می شمارد



مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: فلسفه ریاست عالی علوم را برعهده دارد لذا همه علوم را محترم می شمارد و مبادی، قلمرو و حدود همه علوم را مشخص می کند.



وی اضافه کرد: این سئوال تاکنون مطرح بوده که آیا علم فلسفه که می‌تواند موضوعات سایر علوم را مشخص کند؟ یا می‌تواند ثابت کند که علوم اسلامی هستند یا خیر؟ در پاسخ می گوییم که فلسفه عنوان می کند که جهان خالقی دارد و کل جهان فعل خدا است لذا تفسیر فعل خداوند نمی تواند اسلامی نباشد.



مفسر بزرگ قرآن کریم افزود: ما در جهان بینی الهی کل جهان را فعل خدا می دانیم، همه علوم را نیز تفسیر علم او دانسته و در این صورت علوم غیر اسلامی نخواهیم داشت.



آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: قالب حکما در مناطق مختلف اسوه و الگویی برای مردم خود بوده‌اند و به طور مثال حکمای هندوستان بودند که توانستند در مقطعی مشکلات اخلاقی مردم را مرتفع کنند.



وی افزود: خوشبختانه به برکت نظام اسلامی شاهد برگزاری همایشهای علمی مختلف هستیم اما این همایش ها مکان بحثهای تخصصی و فنی نباید باشد.



آیت الله جوادی اضافه کرد: سعی شود در همایشها مباحث تخصصی به جلسات داخلی کشانده شود و اثرات علمی آمیخته با عمل و برای مردم پیام داشته باشند عنوان شود.



مجمع عالی حکمت باید در هدایت جهان بینی در حوزه فعال باشد



استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: مجمع عالی حکمت باید در هدایت جهان بینی در حوزه فعال باشد و خوب است که به طور مثال اعضای این مجمع روزی به هزار نفر یادآوری کنند که مرگ حق است، خدایی است و برزخ و قیامتی در کار است.



وی با تقدیر از خدمات مجمع عالی حکمت اظهار داشت: این خدمات به برکت نظام اسلامی است و فرصت مناسبی در اختیار اعضای مجمع قرار گرفته است چرا که باید بدانند که عده ای از دانشمندان غرب بدون تعصب منتظر علم هستند و افرادی علم مدار هستند.



اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت نیز در ابتدای این دیدار گزارش مختصری از آخرین اقدامات انجام شده در آن مجمع را ارائه کردند.