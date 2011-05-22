احیای نظام استاد و شاگردی در البرز از سوی فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودمحمدحسن افزود: نظام استاد و شاگردی در استان البرز احیا می شود و فنی وحرفه ای این استان در این زمینه به صورت جدی وارد عمل می شود.

وی ادامه داد: در این راستا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در راستای تحقق شعار "هر کارگاه یک آموزشگاه" و احیای نظام استاد و شاگردی در این استان، به همکاری با تعدادی از کارگاه های فنی و صنعتی اقدام کرد.

این مسئول عنوان کرد: با اجرای این طرح، ضمن آشنایی کارآموزان با فضای حقیقی کسب و کار و استفاده ازتجربیات استادکاران واحدها و کارگاه ها ی صنعتی، هزینه های آموزشی نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

محمدحسن گفت: همچنین این امر موجب ابجاد روحیه و اعتماد به نفس بیشتری در مهارت آموزان خواهد شد.

هر کارگاه یک آموزشگاه" زمینه ای برای تلفیق علم و تجربه است

وی طرح "هر کارگاه یک آموزشگاه" را زمینه ای برای تلفیق آموزشهای علمی و مبتنی بر استاندارد های جهانی به کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اندوخته های تجربی استاد کاران و صنعتگران دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح، شاهد رشد چشمگیر سطح کیفیت تولیدات و خدمات ارائه شده از سوی مهارت آموختگان آموز ش فنی و حرفه ای استان به جامعه باشیم.

محمدحسن، همکاری صنعتگران، صنوف و سایر دستگاه های مرتبط را در راستایی اجرای موفقیت آمیز این طرح ضروری برشمرد و بر هماهنگی و برنامه ریزی لازم از سوی کارشناسان در این زمینه تاکید کرد.