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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

محمدحسن تاکید کرد:

احیای نظام استاد و شاگردی در البرز از سوی فنی و حرفه ای

احیای نظام استاد و شاگردی در البرز از سوی فنی و حرفه ای

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز گفت: احیای نظام استاد و شاگردی در البرز از سوی این اداره کل دنبال می شود و تلاشها در این راستا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودمحمدحسن افزود: نظام استاد و شاگردی در استان البرز احیا می شود و فنی وحرفه ای این استان در این زمینه به صورت جدی وارد عمل می شود.

وی ادامه داد: در این راستا اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در راستای تحقق شعار "هر کارگاه یک آموزشگاه"  و احیای نظام  استاد و شاگردی در این استان، به همکاری با تعدادی از کارگاه های فنی و صنعتی اقدام کرد.

این مسئول عنوان کرد: با اجرای این طرح، ضمن آشنایی کارآموزان با فضای حقیقی کسب و کار و استفاده ازتجربیات استادکاران واحدها و کارگاه ها ی صنعتی، هزینه های آموزشی نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

محمدحسن گفت: همچنین این امر موجب ابجاد روحیه و اعتماد به نفس بیشتری در مهارت آموزان خواهد شد.

هر کارگاه یک آموزشگاه" زمینه ای برای تلفیق علم و تجربه است

وی طرح "هر کارگاه یک آموزشگاه" را زمینه ای برای تلفیق آموزشهای علمی و مبتنی بر استاندارد های جهانی به کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اندوخته های تجربی استاد کاران و صنعتگران دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح، شاهد رشد چشمگیر سطح کیفیت تولیدات و خدمات ارائه شده از سوی مهارت آموختگان آموز ش فنی و حرفه ای استان به جامعه باشیم.

محمدحسن، همکاری  صنعتگران، صنوف و سایر دستگاه های مرتبط را در راستایی اجرای موفقیت آمیز این طرح ضروری برشمرد و  بر هماهنگی و برنامه ریزی لازم از سوی کارشناسان در این زمینه تاکید کرد.

کد مطلب 1314919

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