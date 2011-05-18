به گزارش خبرگزاری مهر، وحید لک در خصوص تغییرات ایجاد شده افزود: از عمده تغییرات و ویژگی‌های جدید این سایت حرفه‌ای تئاتر که با همکاری و مشورت روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، از سوی گروه نرم افزاری انسان اعمال شده است می‌توان به ظاهر جدید و زیبا با کاربری آسان، امکان تعاملات فکری و مشورتی کاربران با مسوولین مجموعه تئاتر شهر و سایر مخاطبان، ایجاد فضاهای جدید بصری به منظور نمایش عکس، پوستر و ....اشاره کرد.

سایت خبری، هنری مجموعه تئاتر شهر در بخش فنی با سرپرستی محمد عمروآبادی در حال برنامه ریزی و اجرایی شدن است که مسئولیت حفظ و بروزرسانی آن را نیز نیما نوروزی بر عهده خواهد داشت.

علاقمندان برای مراجعه با این سایت حرفه‌ای تئاتر می‌توانند به نشانی www.teatreshahr.com مراجعه کنند.