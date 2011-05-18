  1. هنر
  2. تئاتر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

سایت جدید مجموعه تئاتر شهر افتتاح می‌شود

سایت جدید مجموعه تئاتر شهر افتتاح می‌شود

مدیر روابط عمومی تئاتر شهر از رونمایی سایت جدید مجموعه تئاتر شهر خبر داد و گفت: نسخه جدید سایت به منظور اطلاع‌رسانی و خدمات هرچه بهتر با تغییراتی محسوس از هفته نخست خردادماه افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید لک در خصوص تغییرات ایجاد شده افزود: از عمده تغییرات و ویژگی‌های جدید این سایت حرفه‌ای تئاتر که با همکاری و مشورت روابط عمومی مجموعه  تئاتر شهر، از سوی گروه نرم افزاری انسان اعمال شده است می‌توان به ظاهر جدید و زیبا با کاربری آسان، امکان تعاملات فکری و مشورتی کاربران با مسوولین مجموعه تئاتر شهر و سایر مخاطبان، ایجاد فضاهای جدید بصری به منظور نمایش عکس، پوستر و ....اشاره کرد.

سایت خبری، هنری مجموعه تئاتر شهر در بخش فنی با سرپرستی محمد عمروآبادی در حال برنامه ریزی و اجرایی شدن است که مسئولیت حفظ و بروزرسانی آن را نیز نیما نوروزی بر عهده خواهد داشت.

علاقمندان برای مراجعه با این سایت حرفه‌ای تئاتر می‌توانند به نشانی www.teatreshahr.com مراجعه کنند.

کد مطلب 1314924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها