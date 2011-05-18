به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص تماس کی‌روش، سرمربی تیم ملی با سرمربی مس مبنی بر استفاده از 6 بازیکن این تیم گفت: سرمربی تیم ملی فقط در خصوص وضعیت بازیکنان مورد نظر خود از صمد مرفاوی اطلاعاتی را کسب کرده است.

وی در ادامه افزود: در واقع کارلوس کی‌‍روش، سرمربی تیم ملی پس از تماشای دیدارهای هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ برتر طی تماسی که با مربیان تیم‌های لیگ برتری داشت، وضعیت بازیکنان تیم‌ها را مورد ارزیابی قرار داد و در خصوص تعداد بازیکنان در هر تیم صحبتی به میان نیامده است.

ترابیان در خاتمه تصریح کرد: در واقع کی‌روش با تماسی که با سرمربیان تیم‌ها داشت از وضعیت تک تک بازیکنان مورد نظر خود، اطلاعات کاملی را کسب کرد که در صورت واجد الشرایط بودن بازیکنان ‌در تیم ملی از آنها استفاده کند.

اظهارات عباس ترابیان در حالی مطرح شده است که پیش از این در سایت باشگاه مس کرمان مطالبی درج شده بود، مبنی بر اینکه کارلوس کی‌روش به صمد مرفاوی وعده داده است، 6 بازیکن از این تیم کرمانی به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد.