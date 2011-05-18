مجیده ملائی در حاشیه برگزاری جشنواره جابر بن حیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای تولید علم و ترویج امر پژوهش و تحقیق به منظور تربیت دانش آموزانی محقق و عالم در جامعه این طرح اجرا شده است.



وی در ادامه تصریح کرد: همچنین به منظور پویایی نظام آموزش و پرورش از طریق نهادینه کردن تحقیق و پژوهش و نیز تقویت حس کنجکاوی و اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان دوره ابتدایی و پرورش قدرت تفکر این طرح علمی با نام جابر بن حیان به اجرا گذاشته شده است.



ملائی با بیان اینکه اجرای این طرح موجب تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان در مقطع ابتدایی می‌شود، افزود: طرح‌های ارائه شده از سوی دانش آموزان نشان می‌دهد که دانش آموزان به امر تحقیق و پژوهش علاقه بسیاری دارند و تنها نیازمند جهت دهی و حمایت هستند و ما در ابتدا این انتظار را نداشتیم که اجرای این جشنواره با این استقبال از سوی دانش آموزان و معلمان رو به رو شود.



اجرای جشنواره جابر بن حیان ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی در ۴ مرحله



وی در خصوص چگونگی انجام این طرح گفت: این طرح در ۴ مرحله مدرسه، ناحیه، استانی و کشوری برگزار می‌شود که تا کنون ۱۰۰پروژه از دانش آموزان مدارس ابتدایی به مرحله استانی راه پیدا کرده‌اند.



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم اضافه کرد: پروژه علمی جابر بن حیان کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان درباره یک موضوع معین برگرفته از محتوای کتاب‌های درسی می‌باشد که این طرح منجر به تحقق اهداف علمی، آموزشی، اجتماعی، مهارتی، شکوفایی استعداد‌های فردی و افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه‌های مختلف و... می شود.



وی خاطر بیان داشت: این جشنواره در مرحله استانی به مدت سه روز برگزار خواهد شد و در این مدت داوران پروژه‌های تحقیقی، پژوهشی، آزمایشگاهی و... دانش آموزان را بررسی و نفرات بر‌تر را برای اعزام به مرحله کشوری انتخاب می‌کنند.