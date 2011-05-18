هماهنگی رزرو بلیت و مجوز خروج از کشور تیم امید انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور مهدی محمد نبی، علی اصغرحاجیلو، علیرضا منصوریان، ساعد صدیقی، امیرحسین حسینی، مهدی خراطی و بهزاد آزاد در محل دفتر دبیرکل فدراسیون فوتبال برگزار و طی آن مقرر شد پیگری های لازم برای گرفتن مجوز خروج از کشور برای بازیکنان مشمول و محصل تیم امید انجام شود و همچنین بلیط های رفت و برگشت به اوکراین و اربیل عراق به سرعت رزرو شود تا در هنگام اعلام لیست نهایی مشکلی برای رزرو بلیط وجود نداشته باشد.

همچنین کمیته جوانان و بین الملل مامور پیگیری اخذ ویزا و ثبت نام بازیکنان جدید در برای حضور در بازی پلی آف مقابل عراق شدند.



در پایان جلسه مقرر شد تا بازیکنان در هنگام حضور در اردوی تیم ملی مدارک لازمی که به آنها اعلام شده را همراه داشته باشند. جلسه بعدی درباره تیم امید به منظور بررسی روند پیگیری امور صبح روز یکشنبه ساعت 11 صبح در دفتردبیرکل برگزار خواهد شد.



تیم فوتبال امید کشورمان برای انجام دیدار تدارکاتی مقابل اوکراین روز 9 خرداد تهران را به مقصد کیف ترک می کند و پس از انجام دیدار تدارکاتی روز دوازدهم خرداد به ایران بازمی گردد.