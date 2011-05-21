شهرقدس 16 ماه قبل شهرستان شد/ برخی مدیران هنوز نمی دانند

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در قدس افزود: باید به فرمانداریهای تازه تأسیس شده اختیارات و همچنین اعتبارات و برنامه هایی داده شود تا آن شهرستانها ظرف سالهای آینده به وضعیت بهتر و مطلوب تری دست یابند.

وی گفت: وقتی یک فرماندار در شهرستانی که با زیرساختهای بخشداری تشکیل شده، مشغول به کار شود و هیچ اداره کلی خود را موظف نداند در قالب این تحول انجام شده احساس مسئولیت کند، چه کاری می تواند انجام دهد؟

برخی از مدیران کل از اجرای مصوبه هیئت دولت طفره می روند

فرماندار قدس به موانع موجود در زمینه استقرار ادارات در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای یک بخش به شهرستان، مصوبه هیئت دولت است و امضای وزیر مربوطه هم در زیرآن است، ولی برخی از مدیران کل از اجرای آن طفره می روند و برای استقرار یک اداره باید دهها مکاتبه و مکالمه تلفنی و حضوری صورت گیرد.

وی افزود: وقتی هم که اداره جدید شکل می گیرد، اصلاً در حد و اندازه یک شهرستان نیست و متناسب با یک بخش است، نه سازمانی مطلوب و نه تجهیزات مناسب دارد و نه مدیر قوی.

نیروهای ضعیف ادارات کل در شهرستانهای جدید التأسیس

جهانبخشی با بیان این مطلب که ادارات کل، نیروهای ضعیف خود را به شهرستانهای جدید التأسیس می فرستند، اضافه کرد: این یعنی عدم باور به این تحول؛ در چنین حالتی فرماندار نمی تواند معجزه کند، بلکه باید تدبیر کند.

وی شناسایی و مدیریت منابع را از جمله تدابیر انجام گرفته دانست و گفت: یکی از دلایل شکل گیری فرمانداریهای جدید، کمبود امکانات، ضعف مدیریت و همچنین نبود زیرساختهای خدماتی بوده و وقتی تقسیمات کشوری صورت می گیرد، باید نیازها براساس اولویتها ارزیابی شده و بر آن اساس گام برداشته شود.

رئیس شورای اداری قدس افزود: این حرکت و گام برداشتن ها در راستای ارتقای وضعیت شهرستان و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان، باید دو سویه باشد؛ نه اینکه فقط فرماندار اراده و حرکت کند و ازسوی ادارات و سازمانهای مسئول اتفاقی رخ ندهد.

جهش خوب شهرستان قدس در مقایسه با شهرستانهای جدیدالتأسیس دیگر

نماینده عالی دولت در شهرستان قدس تأکید کرد: با وجود همه این مشکلات، این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستانهایی که به تازگی در استان تهران و سراسر کشور ایجاد شده اند، جهش خوبی داشته است.

وی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن برآیند و مقایسه، مشخص می شود شهرستان قدس با توجه به پتانسیل مدیریتی و امکاناتی، در طول 16 ماه جهشی معادل پنج سال داشته است و از نظر استقرار ادارات، حتی از برخی از شهرستانهای با سابقه 15 ساله،جلوتر است.

جهانبخشی وجود سه رکن اساسی در شهرستان قدس را منشأ تحول عنوان کرد و گفت: مدیریت شهری و مجموعه تواناییهای شهرداری می توانند باعث تغییر و بهبود زیرساخت شهرستان شوند، ولی این مهم هنوز محقق نگریده و هیچ حرکتی متناسب با یک شهرستان در شهر قدس مشاهده نشده و مدیران شهر هنوز آن را درک نکرده اند.

فرمانداری هیچ اختیاری در بهره برداری از معادن شهرستان ندارد

وی به معادن شهرستان قدس اشاره کرد و اظهار داشت: فرمانداری هیچ اختیاری در بهره برداری از معادن شهرستان ندارد و مدیریت آنها به صورت متمرکز در استان انجام می شود.

رئیس شورای اشتغال شهرستان قدس افزود: این معادن به رغم همه مشکلات زیست محیطی که در منطقه به وجود آورده اند، هیچ عاملی برای تحول در شهرستان محسوب نمی شوند و حتی مانع توسعه و پیشرفت زیرساختها در شهرستان هستند.

صنایع در خدمت توسعه شهرستان نیستند

وی بیان داشت: صنایع، سومین عامل برای پیشرفت شهرستان هستند اما با وجود آلایندگی ها و تحت تأثیر قرار دادن امکانات رفاهی مردم و معضلات فراوان، عملاً در خدمت توسعه شهرستان نیستند.

جهانبخشی ادامه داد: بسیاری از نیروهای صنایع شهرستان از تهران و سایر نقاط استان تأمین می شوند و عده اندکی از نیروهای بومی در آنجا شاغلند و به طور کلی صنایع تا کنون قادر به ایجاد تحول در شهرستان نبوده اند.

تلاش برای تغییر رفتار مدیریتی در شهرستان قدس

وی با یاد آوری این مطلب که هم اکنون بر روی تغییر رفتار مدیریتی در شهرستان تلاش می کنیم، عنوان کرد: در سال گذشته تلاش ما بر این بود که مدیران بپذیرند شهر قدس براساس تقسیمات کشوری از بخش به شهرستان ارتقا یافته است و باید این جهش را باورکنند و متناسب با آن، توان و تجهیزات خود را افزایش دهند.

فرماندار قدس با انتقاد شدید از عدم حضور برخی از مدیران کل استان تهران در این شهرستان و همکاری نامناسب آنان، تصریح کرد: بعضی از مدیران کل استان تهران هنوز شهرستان قدس را نمی شناسند و با وجود گذشت بیش از 16ماه از تشکیل شهرستان قدس ، یک بار هم به اینجا نیامده اند.

وی ادامه داد: ما آمده ایم تا جبران مافات کنیم و محرومیتهایی را که برای مردم و منطقه ایجاد شده، رفع نماییم و با ایجاد تحول، شرایط مطلوب تری را فراهم کنیم زیرا تفاوت امکانات رفاهی شهرستان قدس با مناطق همجوار، بسیار زیاد است.

تفاوت سطح امکانات در قدس با شهرستانهای همجوار، در جاهایی به 70 درصد می رسد

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی قدس، کمبود فضای سبز، خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی را از جمله مهمترین مشکلات شهرستان ذکر کرد و یاد آور شد: تفاوت سطح امکانات در قدس با شهرستانهای همجوار، در جاهایی به 70 درصد می رسد و کسانی که به قدس وارد می شوند ، گویی هزار کیلو متر از پایتخت فاصله گرفته اند.

وی ادامه داد: این امر در حالی است که امکانات مناطق 18، 21 و 22 شهرداری تهران که همجوار ماست، نسبت به شهرستان 320 هزار نفری قدس بسیار بالاست و قابل قیاس نیست.

جهانبخشی تأکید کرد: تفاوت منابع و نبود بودجه بهانه خوبی برای انجام شدن کارها نیست، گرچه در مقایسه وجود منابع مالی در قدس با نقاط دیگر، تفاوت زیادی به چشم می آید اما درنوع مدیریت نیز تفاوتهای فراوانی به چشم می خورد.

فرماندار قدس استقرار 14 اداره در شهرستانی که تنها 16 ماه از عمر آن می گذرد را در کشور بی نظیر دانست و گفت: مستقر نمودن این تعداد از ادارات خدماتی ، 12 برابر کردن بودجه عمرانی و سرعت گرفتن عملیات عمرانی حداقل تا سه برابر، از جمله اقداماتی است که فرمانداری قدس تا کنون موفق به انجام آنها شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته نزدیک به هشت هزار نفر، ساعت فعالیت اداری و آموزشی برای نیروهای اداری برگزار کردیم تا سطح توانمندی آنان به معیارهای مدیریتی در شهرستان برسد و تحولی در دیدگاهشان پدید آید.

رئیس شورای تأمین شهرستان قدس بیان داشت: هم اکنون تلاش می کنیم تا شهرستان قدس را به سطح یک شهرستان ممتاز برسانیم و در همین راستا در زمینه بهبود شرایط امنیتی و عمرانی، اگر از میانگین شهرستانهای قدیمی بالاتر نباشیم، پائین تر نیستیم.

امکانی برای رشد و توسعه کوچکترین شهرستان کشور باقی نمانده است

وی به اختصاص زمین برای احداث ساختمان فرمانداری و برخی از ادارات از سوی شورای شهر قدس اشاره کرد و افزود: شهرستان قدس از نظر مساحت، کوچکترین شهرستان کشور است و بیش از 50 درصد آن را معادن تشکیل می دهد و از بقیه مساحت باقی مانده نیز 15 درصد را صنایع اشغال کرده اند و امکانی برای رشد و توسعه شهر قدس باقی نمانده است.

فرماندار قدس تمدید دوره سوم شوراهای شهر را یاد آور شد و خطاب به شورای اسلامی شهر قدس گفت: باید اعضای شورای شهر از این فرصتی که نظام و ملت به آنها داده، نهایت استفاده را بکنند و کارهایی را که تا کنون نتوانسته اند انجام دهند، به پایان برسانند.

وی افزود : امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده و با توجه به فرصت دوساله ای که به شوراهای شهر داده شده، آنها باید به اندازه چهار سال جبران مافات نمایند.

برنامه ای برای رفع دغدغه های مردم در برنامه های شورای شهر دیده نمی شود

جهانبخشی ادامه داد: متأسفانه برنامه ای که در برگیرنده رفع دغدغه ها و نگرانی های ما و مردم باشد در برنامه های شورای شهر دیده نمی شود و شهردار هم باید در این زمینه بیشتر تلاش کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه تعامل مثبتی بین مردم و شورای شهر وجود ندارد، گفت: دیدگاه شورای شهر در ارتباط با مردم ، دستوری است وگرنه خود شهروندان آمادگی دارند با شهرداری و شورا همکاری کنند. نماینده عالی دولت در شهرستان قدس عنوان کرد: هنوز علائم شهری در شهر قدس مشاهده نمی شود و باید مبلمان شهری به صورت مناسب شکل گیری شود ولی هنوز اراده ای برای ساماندهی به این وضعیت نابسامان موجود، وجود ندارد.

انتقاد شدید از کندی و تأخیر در انجام خدمات عمرانی و رفاهی سطح شهر

وی با انتقاد شدید از عملکرد اعضای شورای شهر و شهردار قدس و کندی و تأخیر در انجام خدمات عمرانی و رفاهی سطح شهر، ادامه داد: بعد از گذشت یک سال، هنوز نتوانسته اند یک پل عابر پیاده را نصب کنند.

رئیس شورای اداری قدس تأکید کرد: نبود پول و بودجه بهانه است، چون شهرداری قدس جزو 10 شهرداری ممتاز استان تهران از نظر منابع مالی است.

وی ادامه داد: باید دغدغه حل مشکلات مردم در قلب مسئولین باشد ولی مدیریت شهری قدس به گونه ای مدیریت می کند که گویی می خواهد 10 سال در همین سمت، در شهر مذکور مدیریت کند و این گمان، باطل است.

فرماندار شهرستان قدس در پایان از مسئولین به ویژه مدیران شهر قدس خواست به گونه ای ایفای وظیفه کنند که انگار آخرین لحظات مدیریت آنهاست و با تمام توان در خدمتگزاری به مردم شریف قدس، کوتاهی نکنند.