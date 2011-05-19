نخبگان چارچوب عدالت را تبیین کنند/ مردم در انتظار تحقق عملی شعارها

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: همواره در سخنان رهبر معظم انقلاب ایشان بر عنصر عدالت و اینکه مبنای نظام اسلامی بر پایه عدالت است تاکید دارند.

وی افزود: بعد از برگزاری انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز ایشان در تبیین عدالت و وارد کردن این موضوع به مباحث حقوقی و اجرایی تلاش زیادی انجام دادند و به قوای سه گانه در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی و هدفمندی یارانه ها رهنمودهایی فرمودند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه اجرای عدالت هدف جدی مردم ایران است، تصریح کرد: مردم کشورمان منتظر هستند تا موضوع عدالت که در قانون اساسی صریحا به آن اشاره شده است، به طور کامل اجرا شود و لذا در راستای همین دغدغه های مردمی سلسله نشست های اندیشه های راهبردی با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار می شود.

شاکری به مدلهای توسعه غربی اشاره کرد و تاکید کرد: باید الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت متناسب با اعتقادات اسلامی و اسلام ناب تدوین شود، زیرا در نظامهای دیگر جهانی نیز موضوع عدالت مطرح می شود و همه مکاتب این موضوع را در درون خود دارند، اما تعریف عدالت در همه آنها متفاوت است.

وی تاکید کرد: نخبگان باید با هم افزایی اندیشه ها و گفتگو چارچوب های عدالت را تبیین کنند و آن را در اختیار مسئولان و کارگزاران نظام قرار دهند.

