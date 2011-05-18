میری دبیر جشن کانون کارگردانان شد

سیروس الوند سخنگوی کانون کارگردانان درباره برگزاری جشن این دوره از کانون به خبرنگار مهر گفت:چند سال وقفه در برگزاری جشن کانون کارگردانان داشتیم که قطعا دلایل آن در نشست خبری این جشن اعلام خواهد شد. مازیار میری دبیر این دوره از جشن است.

وی افزود: این جشن در ستایش شان و منزلت کارگردانان است و مطابق جشن‌های گذشته از کارگردانان در سنین و دوره‌های مختلف تجلیل خواهد شد. به هر حال اعتبار فعالیت صنفی در این انتخابها مدنظر ما بوده است. کارگردانانی که در مسائل صنفی دلسوز و فعال هستند برای ما از اعتبار خاصی برخورداند.

الوند درباره جزئیات برگزاری جشن کانون کارگردانان گفت: مکان این جشن هنوز مشخص نشده است و جزئیات بیشتر هشتم خرداد ماه در نشست مطبوعاتی اعلام خواهد شد. شورای مرکزی طی برگزاری نشست های طولانی، تمامی کارگردانان را که در طی این سالها فعالیت داشته با توجه به معیارهایی که عنوان کردم، انتخاب می کنند.