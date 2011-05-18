به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مطلق در این کتاب که حال و هوایی متفاوت در مورد جنگ تحمیلی دارد، سعی می‌کند از زاویه‌ای دیگر به این پدیده نگاه کند.

ماجرای این داستان حکایت رزمنده‌ای است که سعی می‌کند مقداری خوراکی به خط مقدم جبهه برساند و برای این کار از قاطری به نام "مگیل" استفاده می‌کند که همین امر از همان ابتدا باعث به وجود آمدن موقعیت‌هایی کمیک در داستان می‌شود.

این قاطر از کمین نیروهای دشمن جان سالم به در می‌برد، اما مأموریت بعدی او، رساندن یک رزمنده مجروح به عقب است. این رزمنده که در طول جنگ بینایی و شنوایی خود را از دست داده، مجبور است به مگیل اعتماد کند و دنبال او راه بیفتد. ماجراهایی که طی داستان برای مگیل و این رزمنده پیش می‌آید، داستان را خواندنی و جذاب می‌کند.

چاپ اول کتاب "مگیل" با شمارگان 2500 نسخه و قیمت 1700 تومان منتشر شده بود.