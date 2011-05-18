به گزارش خبرنگار مهر، 10 هزار نفر از بانوان بسیجی اصفهان به منظور هم‌دردی با بانوان مظلوم بحرینی و حمایت از آنان، همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن در این استان تجمع خواهند کرد.

این تجمع که روزهای پایانی برنامه‌ریزی خود را می‌گذراند قرار است با حضور بسیجیان سراسر استان اصفهان و جمعی از بانوان بسیجی سراسر کشور برگزار شود تا بانوان اصفهانی از بانوان بحرینی اعلام حمایت کنند.

تجمع بانوان بسیجی استان اصفهان تنها بخشی از برنامه‌هایی است که از سوی سازمان بسیج خواهران در سطح کشور برگزار می‌شود چرا که قرار است دو میلیون نفر از خواهران بسیجی در برنامه‌های پیش بینی شده به منظور گرامیداشت مقام زن در این هفته شرکت کنند.

بسیاری از برنامه‌های پیش بینی شده در هفته گرامیداشت هفته زن سال جاری، بر اساس حمایت و هم‌دردی با بانوان مظلوب بحرینی ترتیب داده شده است.

تجلیل از بانوان موفق و نمونه، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش‌های مرتبط با بانوان، برگزاری مسابقاتی نظیر وبلاگ نویسی و برپایی نمایشگاه‌های عفاف و حجاب از جمله دیگر برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن در اصفهان اعلام شده است.