کمیته سه نفره منشور جامعتین را اجرا کند/ سکوت کمیته باید بشکند

عشرت شایق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد فعلی کمیته سه نفره انتخاباتی اصولگرایان گفت: کمیته سه نفره در ابتدا با اهداف مشخص کار خود را آغاز کرد اما در ادامه با وقوع اتفاقاتی در کشور این کمیته تضعیف شد و نتوانست اهداف خود را دنبال کند.

وی افزود: این کمیته باید تلاش کند نقش فعالی را در میان اصولگرایان ایفا و منشور جامعتین را اجرایی کند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران ادامه داد: کمیته 3 نفره باید از هماهنگی با دولت پرهیز کند و در نوع عملکرد خود با ظرافت بیشتری اقدامات را جلو ببرد.

شایق با بیان اینکه این کمیته باید با نظم بیشتری جلسات خود را برگزار کند تاکید کرد: با توجه به اتفاقات اخیر در کشور این کمیته باید مواضع خود را به صورت شفاف به مردم ارائه کند.

این فعال سیاسی همچنین تصریح کرد که کمیته سه نفره باید در مورد مسائل جاری کشور و موضوع جهاد اقتصادی و باند انحرافی فاسد در داخل دولت نظرات خود را شفاف ارائه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیته سه نفره باید جلسات مداومی را با اصولگرایان برگزار کند و اگر بخواهد با سکوت به اقدامات خود ادامه دهد در حد یک کمیته معمولی خواهد ماند و لذا معتقدم سکوت این کمیته باید شکسته شود.

