روي سه امتياز ديدار با استقلال حساب ويژه اي بازكرده ايم

عباس نواصرزاده سرپرست تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: ديداربا استقلال يكي از حساسترين ودشوارترين بازيهاي تيم فولاد درفصل جاري رقابتهاي ليگ خواهد بود ازهمين روتلاش خواهيم كرد، دراين مسابقه با ارائه يك بازي هدفمند وروبه جلو به نتيجه مورد نظردست يابيم.

نواصرزاده با تاكيد بر اينكه تيم فولاد درشرايط آمادگي مطلوبي بسرمي برد، اظهارداشت: فولاد ازنظربازيكن وشرايط تيمي هيچگونه كمبودي نسبت به استقلال ندارد وحتي دربرخي ازخطوط برترازاين تيم است ودرصدديم تا ازهمين برتريها براي كسب نتيجه مطلوب مقابل استقلال بهره بگيريم.

وي افزود: بازيكنان فولاد ازابتداي ليگ روند روبه رشدي را سپري كرده اند وپس از گذشت هشت هفته ازليگ به هماهنگي و انسجام مطلوبي دست يافته اند وهمين يكپارچگي تيمي برگ برنده ما مقابل استقلال خواهد بود.

سرپرست تيم فولاد خوزستان درمورد ارزيابي خود ازتيم استقلال يادآورشد: استقلال ازمهره هاي باتجربه وكليدي سود مي برد و دربازيهاي گذشته خود نيزهمواره درحد يك قهرمان ظاهر شده وبه نظرمن بازي مقابل اين تيم كارآساني نيست. به نظرمن شكست استقلال مقابل ذوب آهن تنها يك اتفاق بود كه بدليل تاثيرمنفي سفربه امارات وشركت درجام راشد حركت اين تيم را دچار وقفه كرد، ولي ما فريب اين شكست را نخواهيم خورد وبا هوشياري به مصاف اين تيم خواهيم آمد.

نواصرزاده با بيان اينكه دراين ديدارنبردهاي ميانه زمين تيم پيروزميدان را مشخص خواهد كرد، اظهارداشت: تيمي كه بتواند ميانه ميدان را از آن خود كند، دراين مسابقه شانس بيشتري براي پيروزشدن خواهد داشت واميدوارم فولاد با نيروي جواني، دوندگي وجنگندگي خود دراين منطقه بتواند برتري خود را به حريف تحميل كند وبا ارائه يك بازي قابل قبول بتوانيم همچنان به روند صعوديمان درجدول ادامه دهيم.