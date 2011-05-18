نامزدهای بخش مسابقه محله جشنواره فیلم شهر اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره فیلم شهر نامزدهای آثار برتر بخش محله این رویداد هنری را به شرح زیر معرفی شدند.
- پیمان فراشی برای فیلمهای "جام پر نقش" و "خیال، شهرری"، ابن بابویه و مشاهیر، یادگار اسارت.
-علی فراشی برای فیلمهای "میراث"، "حرم عبدالعظیم" و "نمره".
- پرستو فراشی فیلمهای "جام دژ رشکان"، "منبت"، "پرستو فراشی"، "جام پر نقش و خیال"، "چشمه علی و باروی ری" و "برج طغرل".
- سهیل خیرآبادی برای فیلمهای "جدایی نادر از خانواده"، "جاده سبز"، "بازار و مشاغل حرم عبدالعظیم" و "تئاتر شهر".
- علی خیرآبادی برای فیلمهای "جای پارک"، "بازار تجریش" و مشاغل دژ رشکان"، "فرهنگستان هنر"، "بازارچه مروی و مشاغل".
- شبنم اسدالهی برای فیلمهای "احترام به حقوق دیگران"، "بافتهای فرسوده"و "نوعی نگاه".
- اعظم اسدالهی برای فیلم "امامزاده صالح"، "بافت های فرسوده"، "کارت منزلت" و"خشم برهها".
- محمدرضا رجبی برای فیلم "موزه سینما".
- مجید تاجیک "ورزش در پارک".
- افشین اسدالهی "خیابانهای آرام، میدان حسن آباد"، "پیر و جوان".
- فاطمه خالقی برای فیلم "باغ بام".
- نسترن پارسائیان "دختران آفرینش".
- پژمان دلیاری برای فیلم "کالا، فریب".
- آرش کاظمی طاری برای فیلم "کالای فریب".
- سینا یارمحمدی برای فیلم "شهرما".
- آرتیل اسلامی برای فیلم "جلوی کوچه مروی پارک ممنوع"، "داود محرمی" و "یک وجب جای پارک".
- آرمین مرادی برای فیلم "شهزاده و گدا"، "مائده هاشمی، شهر استاندارد".
- محمدصادق تیموری، "شاهزاده و گدا".
- آرزو منوچهریان برای فیلم "خسارت".
- محمدامین الفتی برای فیلم "یک اتفاق ساده".
- ملیک استاد رحیم برای فیلم "پیاده روهای خسته"، "کن بهشتی نزدیک ما".
- ثنا آسترکی برای فیلم "یار امام".
- نرگس آسترکی برای فیلم "اسوه".
- محمد امین الفتی برای فیلم "پل".
- سید محمد فتوکیان برای فیلم "استفاده صحیح از وسایل ورزشی".
- سارا نصیری برای فیلم "کارت منزلت، پارک خانه ما".
- ریحانه نصیری برای فیلم "استفاده از وسایل پارک"، "کاش درختان هم ...".
- آرزو منوچهریان برای فیلم "فیلمی که می خواهم بسازم".
- فاطمه شرافت برای فیلم "مردم شهر من".
- افسانه اشرفی "مردم شهر من".
- سپهر خداوردیان برای فیلم "راهی به سوی تندرستی".
- محسن یزدان پناه برای فیلم "فرهنگسرای قرآن".
- مهدی خوش اندام شکوه برای فیلم "باغ زیبای من".
- ایلیا کمالی برای فیلم "سنگ فرشهای خاطره".
- امید معلم برای فیلم "نفس".
- پوریا عقیلی برای فیلم "دلم برای لایه اوزون می سوزه".
- امیر یاسین خرمشاهی برای فیلم "ساده بیا ساده مثل بچگی".
- سازنده فیلم "پارک ممنوع" و سازنده فیلم "شکوه".
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