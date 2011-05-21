آمادگی ایران برای میزبانی از سه رویداد قایقرانی آسیا

حسن تیمورتاش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از اینکه تیمهای آسیایی از شرکت در چهاردهمین دوره مسابقات کاناپولوی قهرمانی آسیا استقبال نکردند، فدراسیون قایقرانی کشورمان بحث تعویق و تعین زمان جدید برای برگزاری این رقابتها را در نشست ماکائو مطرح کرد.
وی با بیان اینکه ایران برای برگزاری همزمان این دو مسابقه مشکلی نداشته و در برگزاری چنین رویدادهایی توانمند است، افزود: مسئولان قایقرانی آسیا در نشست ماکائو تا حدی با این مسئله موافق هستند اما تصویب این طرح را منوط به برگزاری جلسه هیئت رئیسه عنوان کردند. قرار است اعضا حداکثر تا دو تا سه هفته آینده، پاسخ قطعی خود را در این مورد به ما اعلام کنند.
دبیر اجرایی چهاردهمین دوره مسابقات کاناپولو قهرمانی آسیا بیان کرد: در صورتیکه تعویق این مسابقات قطعی شود، رقابتهای کاناپولو قهرمانی آسیا همزمان با مسابقات قهرمانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک در تهران برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: ما مشکلی برای همزمانی برگزاری این دو رویداد مهم آسیایی نداریم چون دریاچه آزادی به اندازه کافی وسعت دارد. در کنار آن کاناپولو بخش جداگانهای را در دریاچه به خود اختصاص داده است.
تیمورتاش با تاکید بر اینکه مطمئنا این بار مشکلی از بابت تیمهای شرکت کننده به وجود نخواهد آمد چون مسابقات آسیایی آبهای آرام اواخر مهرماه برگزار میشود و هنوز برای اعلام آمادگی تیمها فرصت داریم.
چهاردهمین دوره مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا در سال 2011 جنبه انتخابی رقابتهای قهرمانی جهان در کشور اسپانیا (مهرماه سال آینده) را دارد. مسابقات قهرمانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک مهرماه سالجاری در تهران برگزار میشود.
