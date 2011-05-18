رونمایی از 11 اثر در حوزه هنری ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی قاسمی گفت: این مراسم با حضورحجت‌الاسلام والمسلمین لطفی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان ایلام و اعلایی، استاندار ایلام به همراه دیگر مسئولان، استادان دانشگاهی وهنرمندان در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.

وی توضیح داد: در این مراسم از 11 اثر چاپ شده شامل مجموعه مقالات "ویرگول" نوشته بهروز سپیدنامه، مجموعه عکس "گزین" و مجموعه شعرهای "که پوو" از حبیب الله بخشوده، "اشک ماهی‌ها" اثر معصومه شیخ مرادی، "غزل غزل‌های سلیمان نژاد" از زنبق سلیمان‌نژاد، "کلمه‌ها سربازند" اثر سیروس عبدی، "زبان زنده دنیا" ازعباس رضایی، "راس ساعت گریستن" سروده آزاد کا‌عباسی، "ازدفتر آسمان" از کیومرث مرادی، "از آب تا عطش" اثر نورمحمد ناصری و"دعوت به روشنایی" که منتخبی است از احادیث امر به معروف و نهی ازمنکر به کوشش حمزه صفربیگی رونمایی می شود.

قاسمی عنوان کرد: این آثار در راستای اهداف حوزه هنری و گسترش فرهنگ دینی و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و ایثار و شهادت در سال 1389 توسط حوزه هنری استان ایلام و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی مرکز و استان ایلام، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و معاونت ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر استان ایلام چاپ و منتشر شده‌اند.

مراسم رونمایی از این 11 اثر ساعت 16 برگزار خواهد شد.