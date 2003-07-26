هوشياري و اتحاد، رمز در امان ماندن از توطئه هاي شوم دشمنان است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: اينك كه در پانزدهمين سالگرد اين عمليات پيروزمند قرار گرفته ايم جا دارد بار ديگر قدرت و توان ملي و ديني جوانان و مردم سلحشور ايران اسلامي را باور كنيم و با دوري از تفرقه و چند دستگي و با اتكال و اتصال به آموزه هاي ناب ديني و انقلابي در حركت به سوي مرزهاي استقلال و آزادگي لحظه اي از پا ننشينيم.

اين بيانيه مي افزايد: عمليات مرصاد كه در اوج خيانت و ننگ دشمنان در ميهن اسلامي تحميل شد به لطف و عنايت خداوند، برگي زرين از ايثار و فداكاري شيردلان جان بر كف ايران عزيز شد كه هنوز نيز عطر پيروزي را مي پراكند و باعث سرافكندگي و شرم دشمنان مي شود.

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با گراميداشت ياد و خاطره حماسه ماندگار و عظيم مرصاد و شهيدان گرانقدر اين عمليات از آحاد ملت ايران به ويژه جوانان و نوجوانان مي خواهد تا با آشنايي و شناخت فرهنگ ناب دفاع مقدس در جهت دشمن شناسي و اضمحلال توطئه هاي دشمنان، تلاش و كوشش كنند.

