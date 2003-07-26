  1. سیاست
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۵۶

بيانيه بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس بمناسبت سالگرد عمليات مرصاد :

هوشياري و اتحاد، رمز در امان ماندن از توطئه هاي شوم دشمنان است

هوشياري و اتحاد، رمز در امان ماندن از توطئه هاي شوم دشمنان است

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با انتشار بيانيه اي به مناسبت سالگرد عمليات غرورآفرين مرصاد تاكيد كرد: دشمنان حريت و شرف ميهن، هيچگاه ما را آسوده نخواهند گذاشت .

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: اينك كه در پانزدهمين سالگرد اين عمليات پيروزمند قرار گرفته ايم جا دارد بار ديگر قدرت و توان ملي و ديني جوانان و مردم سلحشور ايران اسلامي را باور كنيم و با دوري از تفرقه و چند دستگي و با اتكال و اتصال به آموزه هاي ناب ديني و انقلابي در حركت به سوي مرزهاي استقلال و آزادگي لحظه اي از پا ننشينيم.
اين بيانيه مي افزايد: عمليات مرصاد كه در اوج خيانت و ننگ دشمنان در ميهن اسلامي تحميل شد به لطف و عنايت خداوند، برگي زرين از ايثار و فداكاري شيردلان جان بر كف ايران عزيز شد كه هنوز نيز عطر پيروزي را مي پراكند و باعث سرافكندگي و شرم دشمنان مي شود.
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس با گراميداشت ياد و خاطره حماسه ماندگار و عظيم مرصاد و شهيدان گرانقدر اين عمليات از آحاد ملت ايران به ويژه جوانان و نوجوانان مي خواهد تا با آشنايي و شناخت فرهنگ ناب دفاع مقدس در جهت دشمن شناسي و اضمحلال توطئه هاي دشمنان،  تلاش و كوشش كنند.

کد مطلب 13151

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها