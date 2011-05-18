مخالفت جامعه مدرسین با عبور منوریل از سطح در مقابل حرم مطهر

نایب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای شورای شهر و شهردار قم ملاقاتی با اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در روز دوشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه در محل دفتر جامعه مدرسین با حضور حضرات آیات محمد یزدی، مومن قمی و عبداللهی و حجت الاسلام و المسلمین جمشیدی داشتند.



سید مجید فارغیان گفت: در این جلسه آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کردند که هیئت رئیسه جامعه مدرسین با عبور منوریل از روی سطح در محدوده حرم مطهر حضرت معصومه (س) کاملا مخالف هستند.



وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه آیت الله مومن نیز ضمن تأیید سخنان آیت الله یزدی اعلام کردند که اهمیت شهر قم به عنوان پایگاه حوزه علمیه و عش آل محمد‌(ص) بیش از این است که با چنین تصمیماتی مخدوش شود.



فارغیان در خصوص نظر اعضای شورای اسلامی شهر قم در خصوص عبور منوریل از مجاور حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: اعضای شورای اسلامی شهر قم به اتفاق آرا با عبور منوریل از روی سطح در مقابل حرم مطهر مخالف هستند و این موضوع نیز به صورت کتبی به مراجع ذی ربط از جمله سازمان قطار شهری و... اعلام شده است.



جامعه مدرسین مخالف مخدوش شدن حرم قدسی حرم مطهر است



در این خصوص سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری این دیدار با هیئت رئیسه جامعه مدرسین اشاره کرد و گفت: در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قم گزارشی را از پروژه‌های موجود در شهر قم و روند اجرا و پیشرفت کار همچنین موانع و مشکلات در آن‌ها ارائه کردند.



حسن بختیاری گفت: همچنین در خصوص ابلاغیه اخیر سازمان قطار شهری در رابطه با نحوه عبور منوریل از مقابل حرم نیز مباحثی مطرح و اعضای شورا دلایل و بحث‌های فنی در جهت لزوم عبور منوریل از زیر سطح را به اطلاع اعضای جامعه مدرسین رساندند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم خاطر نشان کرد: متقابلا ریاست و اعضای جامعه مدرسین نیز حمایت خود را از نقطه نظرات شورا در جهت عبور منوریل از زیر سطح را مطرح کردند و نظر آنان نیز بر این بود که نباید عبور منوریل به نحوی باشد که موجب مخدوش شدن حریم قدسی حرم مطهر گردد و آنان با عبور منوریل از بالای سطح در مقابل حرم مطهر موافق نیستند.



غروب امروز در خصوص بحث منوریل قم جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود



وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور دست اندرکاران موضوع از جمله، رئیس جمهور، عزیزی، وزیر کشور محمدنجار، تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س)، استاندار، شهردار و نماینده شورای اسلامی شهر قم خبر داد و گفت: این جلسه پیرو یکی از بندهای نامه رئیس جمهور مبنی بر تشکیل جلسه‌ای در خصوص بحث منوریل قم، غروب امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد که امیدورایم تصمیمات به نحوه صحیحی در این جلسه گرفته شود.



مجید اخوان، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: در جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قم با اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین تاکید کردند که از طرف جامعه مدرسین اعلام نمائید که اینجامعه به شدت با عبور منوریل از روی سطح و مخدوش شدن وجه حرم مطهر مخالف است.



اخیرا نیز اعضای شورای اسلامی شهر قم نامه‌ای را به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند که در آن دلایل فنی مبنی بر لزوم عبور منوریل از زیر سطح در مقابل حرم مطهر و همچنین مخالفت هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ذکر شده است.