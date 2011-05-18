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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

باشگاه سپاهان اعلام کرد:

اظهارات مقامات باشگاه الهلال ارزش پاسخگویی ندارد

اظهارات مقامات باشگاه الهلال ارزش پاسخگویی ندارد

باشگاه سپاهان ‌اصفهان اعلام ‌کرد اظهارات جدید مقامات باشگاه الهلال عربستان علیه این باشگاه دیگر ارزش پاسخگویی ندارد و این موضوع را در شکایت پیشین خود از این باشگاه به AFC پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه باشگاه در واکنش به جدیدترین اظهارات مقامات باشگاه الهلال عربستان آمده است:" باشگاه سپاهان اصفهان در واکنش به اظهارات تکراری، بی‌اساس و کلیشه‌ای مقامات فوتبال عربستان و باشگاه الهلال اعلام می‌دارد بیش از این نمی‌تواند وقتش را صرف پاسخ به اظهارات پوچ این مقامات کند."

در بخش دیگر این اطلاعیه می‌خوانید:" از آنجایی که حملات باشگاه‌های هدفی جز به حاشیه کشیدن حضور دو تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان ندارد، این اظهارات را دیگر دارای ارزش پاسخگویی نمی‌داند و این موضوع را در شکایت قبلی خود از باشگاه الهلال در کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری می‌کند. اطمینان داریم AFC می‌تواند بهترین مرجع برای قضاوت در این خصوص باشد."


 

کد مطلب 1315151

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