اظهارات مقامات باشگاه الهلال ارزش پاسخگویی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه باشگاه در واکنش به جدیدترین اظهارات مقامات باشگاه الهلال عربستان آمده است:" باشگاه سپاهان اصفهان در واکنش به اظهارات تکراری، بی‌اساس و کلیشه‌ای مقامات فوتبال عربستان و باشگاه الهلال اعلام می‌دارد بیش از این نمی‌تواند وقتش را صرف پاسخ به اظهارات پوچ این مقامات کند."

در بخش دیگر این اطلاعیه می‌خوانید:" از آنجایی که حملات باشگاه‌های هدفی جز به حاشیه کشیدن حضور دو تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان ندارد، این اظهارات را دیگر دارای ارزش پاسخگویی نمی‌داند و این موضوع را در شکایت قبلی خود از باشگاه الهلال در کنفدراسیون فوتبال آسیا پیگیری می‌کند. اطمینان داریم AFC می‌تواند بهترین مرجع برای قضاوت در این خصوص باشد."



