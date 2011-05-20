هشت گونه ماهی تازه کشف شده در اندونزی/ تصاویر موفقیت زیست شناسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان حفاظت بین الملل در قالب برنامه ای با عنوان "برنامه ارزیابی سریع" در مدت دو هفته کاوش در سدهای مرجانی بالی در اندونزی موفق شدند 8 گونه جدید ماهی و یک گونه جدید مرجان را کشف کنند.

این گونه های جدید شامل دو گونه ماهی کاردینال، دو گونه ماهی پشت خالدار، یک گونه مارماهی، یک گونه سوف ماسه ای، یک گونه ماهی بلنی دندان دار، یک گونه جدید ماهی گوبی و یک گونه ناشناخته مرجان حبابی با عنوان Euphyllia هستند.

براساس گزارش لایو ساینس، این دانشمندان نیاز دارند پیش از ثبت این گونه ها جدید بودن آنها را با مقایسه گونه های شناخته شده تائید کنند.

این زیست شناسان در این خصوص توضیح دادند: "این کشف، یک نشانه موفقیت در ترمیم و محافظت از سد مرجانی است که در دهه 90 تقریبا نابود شده بود.

در صورت تائید، این گونه ها به لیست 953 گونه ماهی و 397 گونه مرجانی که تاکنون در 25 منطقه محافظت شده سرشماری شده اند اضافه خواهند شد.

Heteroconger یک گونه جدید مارماهی



Pseudochromis یک گونه جدید ماهی پشت خالدار



Parapercis یک گونه جدید سوف ماسه ای



Meiacanthus یک گونه جدید بلنی دندان دار



یک Manonichthys جوان- گونه ای جدیدی از ماهی پشت خالدار



یک نمونه بزرگسال گونه Manonichthys



Grallenia یک گونه جدید از ماهی گوبی



Apogon یک گونه جدید ماهی کاردینال