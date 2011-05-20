محمدرضا نصیری‌نژاد مدیر سینما قدس به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "فوتبالی‌ها" از چهارشنبه 28 فروردین‌ماه در این سینما اکران شده، امیدوارم این فیلم در اکران عمومی موفق باشد، فیلم جذاب است، داستان متفاوتی دارد و می‌تواند پدیده اکران بهار 90 در کنار "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" باشد.

وی ادامه داد: بعد از پایان اکران این فیلم، اکران عمومی فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" به سرگروهی سینما قدس شروع می‌شود، این فیلم هم یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های سال است و می‌تواند رونقی به گیشه بدهد.

مدیر سینما قدس افزود: سینمای ایران در آغاز سال 90 با اکران عمومی "جدایی نادر از سیمین" و "اخراجی‌ها 3" رونقی تازه داشت، نمایش فیلم "فوتبالی‌ها" که یک طنز ورزشی است و چهره‌های طنز محبوب در آن حضور دارند می‌تواند رونق دهنده به نیمه دوم اکران باشد و مخاطب را به سالن‌های سینما بیاورد.

نصیری‌نژاد گفت: سال 90 می‌تواند با برنامه‌ریزی درست تبدیل به یکی از بهترین‌ سال‌ها در جذب مخاطب باشد، البته باید در اکران طوری چینش فیلم‌ها را در نظر گرفت که گروههای سینمایی مختلف سهمی از فیلم‌های پرفروش داشته باشند.

فیلم سینمایی "فوتبالی‌ها" با بازی مهران غفوریان، کیانا بابائیان، رضا حسینی، مهدی امینی‌خواه، احمد پورمخبر، سیدجواد هاشمی و... داستان یک مربی خارجی است که برای هدایت یک تیم فوتبال به ایران می‌آید، شکوفافیلم تهیه‌کننده "فوتبالی‌ها" است.