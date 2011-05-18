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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

روابط عمومیها و رسانه ها تملق نکنند

روابط عمومیها و رسانه ها تملق نکنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی در جمع خبرنگاران و روابط عمومی های دسنگاههای اجرایی استان گفت: روابط عمومی ها و رسانه های استان در زمینه اطلاع رسانی از نقد استقبال و از تملق اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها، با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی اظهار داشت: اطلاع رسانی باید بر پایه نقد، اجتناب از تملق، هدایت جامعه به سوی توسعه فرهنگ رضایتمندی و ارتقای تببین نقاط مثبت و منفی اجرائیات در استان انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: از روابط عمومیها انتظار می رود تا فعالانه، پاسخگوی عملکرد دستگاههای اجرایی به مردم باشند.
 
وی با تاکید بر این نکته که تملق علاوه بر ایجاد رضایتمندی کاذب در جامعه خیانتی به مردم است، افزود: هدایت جامعه به سوی رضایتمندی معنوی و هدایت گری جامعه از اهداف نظام و وظایف روابط عمومیها و رسانه ها است.
 
ابوطالب شفقت افزود: رسانه ها بر ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه روح معنوی در استان وظیفه دارند.
کد مطلب 1315228

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