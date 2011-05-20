سینمای ایران نیاز به نگاههای همدلانه دارد

علی سلطانی به خبرنگار مهر گفت: اولویت مرکز ناجی هنر در سال 90 تولید فیلم‌های اجتماعی است، امیدواریم با بررسی‌هایی که امسال روی فیلمنامه‌ها داریم بتوانیم فیلمنامه‌های مناسبی را انتخاب و در دستور کار قرار دهیم. جشنواره فیلم پلیس که 40 روز دیگر برگزار می‌شود باعث دلگرمی سینماگران و سازمان‌ها و نهادهای مختلف است.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که نگاههای بی‌حاشیه به سینما را ترویج کنیم، سینمای ایران برای رشد و بالندگی نیاز به نگاههای بی‌حاشیه دارد، نگاه به سینما باید فارغ از سوء تفاهم و همراه با همدلی باشد. فیلم‌های خوبی داریم که اگر با نگاهی فارغ از حاشیه دیده شوند ارزش‌های آنها دیده می‌شود.

نمایی از فیلم سینمایی "خانه پدری"

سلطانی گفت: فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" یکی از فیلم‌های اجتماعی است که می‌توان به آن نگاه بهتری داشت، ابراهیم حاتمی‌کیا از ذخایر سینمای ایران است، نمی‌توان از خلاقیت و توانایی او در فیلمسازی چشم پوشی کرد، با برداشت‌های توام با سوء تفاهم نباید به فیلم او نگاه کرد، حتی اگر بخش‌هایی از آن را دوست نداشته باشیم.

دبیر جشنواره فیلم پلیس افزود: فیلم سینمایی "خانه پدری" به کارگردانی کیانوش عیاری یکی از فیلم‌های خوب این سال‌ها است که اگر در جشنواره فجر و فارغ از التهاب‌های موجود دیده می‌شد مورد توجه قرار می‌گرفت، آماده هر گونه مذاکره با معاونت سینمایی و وزارت ارشاد برای رفع مشکلات نمایش این فیلم در جشنواره پلیس هستیم. این فیلم، درامی تاثیرگذار است و قضاوت دربار‌ه‌اش باید عادلانه باشد.

وی ادامه داد: بر خلاف اخباری که منتشر شده موسسه ناجی هنر از ساخت فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی حمایت نکرده است، ما به سینمای اجتماعی علاقمندیم و مانع از اکران فیلم‌های اجتماعی نمی‌شویم و امیدواریم سینمای اجتماعی در سال 90 رونق داشته باشد.

جشنواره فیلم پلیس 11 تا 14 تیرماه برگزار می‌شود.