حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت وجود یک متولی مشخص در حوزه قرآن گفت: درحال حاضر به علت تعدد متولیان نیاز واقعی درنظر گرفته نمی شود و علاوه بر زیانهای مختلف، خسارتهای معنوی نیز باید مدنظر باشد.

وی یادآور شد: به علت فقدان یک متولی مشخص هدف اصلی قرآن که همان هدایت و دستگیری انسان بوده تأمین نمی شوند.

رستم نژاد افزود: عدم وجود یک متولی مشخص موجب می شود این عرصه سروسامان علمی نداشته باشد و مرجعی برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده وجود ندارد، این حوزه بیشتر حالت شخصی یافته است.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه تصریح کرد: از آنجا که متولی واحد این حوزه برای خود شرح وظایف خواهد داشت، درنتیجه در تمام حوزه ها مسئولیت پذیر می شود. چرا که وقتی بحث تولی به میان می آید، در کنار آن مسئولیت و مسئولیت خواهی هم مطرح می شود به طوری که سایرین حالت مطالبه پیدا می کنند.

حجت الاسلام رستم نژاد با تأکید بر اینکه وجود متولی موجب سامان این حوزه خواهد شد و بسیاری از آسیبهای آن رفع می شود درباره ضرورت این مرجع دارای صلاحیت گفت: وجود متولی می تواند به تعریف چشم اندازها و جهت ها در این بحث شده و در نهایت مشخص می شود که تا کنون در چه حوزه هایی کم کاری بوده تا بتوان از این پس به آن اشاره کرد و چه حوزه هایی بیشترین میزان توجه و تمرکز را دریافت کرده است.

وی درباره شرایط این متولی گفت: مسئله متولی حوزه قرآن با توجه به اینکه یک حوزه بسیار کلان است، نمی توان انتظار داشت به طور فردی پیش برود. متولی همچنین باید از توانایی نیازسنجی، شناخت استعدادهای قرآن و به کارگیری آنها برخوردار باشد. از این رو از یک فرد یا یک مؤسسه رسیدگی به تمام امور قرآنی بر نمی آید . باید سازمان عریض و طویلی وجود داشته باشد که تمام نهادها را زیر چتر خود بگیرد.

این قرآن پژوه یادآور شد: طی این مسیر تنها متولی می تواند میزان انطباق و انحراف نسبت به شرح وظایف را مشخص کند. اگر این امر براساس یک اندیشه محکم و قوی و ماندگی این اتفاق رخ دهد تمام کارها سامان می یابد.

وی تأکید کرد: نمی توان ادعا کرد وجود یک متولی می تواند به انجام تمام کارها به طور صحیح منتهی شود اما دست کم از این که هر روز این امور با ظاهر و لباس جدیدی اجرا شده و روز دیگر تغییر شکل دهد جلوگیری خواهد کرد.