برنامه بن لادن برای دامن زدن به بحران اقتصادی غرب/ تانکرها امید اسامه بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بر اساس این مدارک که بخشی از آن توسط دولت آمریکا منتشر شده القاعده در نظر داشت تا حملات خود به تانکرهای حامل نفت و دیگر سوخت های فسیلی را نه تنها در پاکستان بلکه در دیگر کشورهای جهان افزایش دهد تا از این طریق بحران اقتصادی موجود در غرب را طولانی تر کند.

بر همین اساس القاعده در پی جمع آوری اطلاعاتی درباره نحوه ساخت و حتی اندازه تانکرهای ساخته شده در کشورهای غربی بود تا برنامه انفجار آنها را با دقت بیشتری انجام دهند.

در همین رابطه پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد : بر اساس اسناد بدست آمده، برای القاعده راحتر آن بود که بمب های خود را بر روی بدنه تانکرها و یا فضای موجود بر روی خودروهای حامل تانکرها جاسازی کنند.

به نوشته گاردین، هرچند این مدارک حکایت از قصد القاعده برای خرابکاری در غرب دارد و انفجار تانکرهای حامل سوخت نیز در پاکستان هر روز تکرار می شود اما با این وجود مقامات غربی معتقدند که هنوز خطربالقوه ای علیه آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر اداره امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که در سال 2010 منافع القاعده این طور ایجاب می کرد که آنها در پی منفجر کردن تانکرهای سوخت و همچنین تاسیسات نفتی بویژه تاسیاست مستقر در دریاها باشند.

بر اساس این مدارک، القاعده حتی در پی ربودن تانکرهای نفت نیز بود و در این راه در پی استفاده از تاکتیک های دزدان دریایی حاضر در سواحل سومالی بود و بر همین اساس می توان گفت حمله آنها به کشتی یو اس اس کول در اکتبر 2000 در سواحل یمن که 17 کشته برجای گذاشت نیز از جمله حملاتی بود که بر اساس طرح ابتدایی حمله به دشمن به روش دزدان دریایی انجام شد.

به گزارش مهر، هر چند آمریکا به تازگی اعلام می کند که القاعده به دنبال منفجر کردن تانکرهای سوخت بری ضربه زدن به اقتصاد غرب بوده اما این حملات از مدتها قبل در پاکستان وجود داشته و همچنان نیز تانکرهای حامل سوخت نیروهای ناتو در پاکستان مورد حمله قرار می گیرند بطوری که صبح امروز شنبه نیز در جریان حمله شبه نظامیان به تانکرهای سوخت که در مرز پاکستان و افغانستان صورت گرفت 16 تانکر ناتو منفجر شدند.