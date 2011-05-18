به گزارش خبرگزاری مهر، کاکا هافبک برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید قصد ترک این تیم را ندارد و شایعات حضورش در ایتالیا و انگلیس را رد می کند. ستاره پیشین میلان در سال 2009 با رقم 59.8 میلیون یورو به رئال پیوست اما نتوانست خود را به عنوان بازیکن فیکس به ترکیب تیم تحمیل کند.

این روزها شایعه پیوستن او به چلسی و همکاری مجدد با آنچلوتی و یا حضور در ایتالیا و بازگشت به میلان بر سر زبان ها افتاده است. این در حالی است که خود کاکا از علاقه اش به ادامه حضور در مادرید می گوید. مادر کاکا سال آینده برای ادامه زندگی به انگلیس خواهد رفت.

کاکا در گفتگو با خبرنگاران گفت:" می خواهم در رئال بمانم. مادرم سال آینده برای زندگی به لندن می رود اما من در مادرید می مانم و با پیراهن رئال به میدان خواهم رفت. به لیگ برتر یا سری آ فکر نمی کنم و فقط به حضوری پر قدرت با رئال می اندیشم. دو فصل بد با رئال را پشت سر گذاشتم اما امسال قهرمان جام حذفی شدیم و تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم پیش رفتیم."

او همچنین در مورد رابطه اش با کارلو آنچلوتی و شایعه پیوستن به چلسی گفت:" من رابطه بسیار نزدیکی با کارلو دارم اما حقیقت این است که می خواهم در مادرید زندگی کنم و برای رئال به میدان بروم."