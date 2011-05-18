طرح استعدادیابی فوتبال در همه گروههای سنی ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فریدون معینی عصر چهارشنبه در مجمع عمومی فوتبال استان کرمان گفت: طرح استعداد یابی فوتبال جوانان امسال ادامه می یابد و تیم ملی جوانان به منظور شرکت در بازیهای آسیایی تابستان از بین شرکت کنندگان همین طرح انتخاب می شود که مرحله نهایی طرح 25 خرداد ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: این طرح همه مربیان خوب را در سطح کشور درگیر می کند و همه مسابقات توسط مربیان خوب فوتبال دیده می شوند و استعدادهای فوتبال در 9 منطقه کشور در کمپ های تیم ملی تحت آموزش قرار می گیرند.

وی یادآور شد: سال گذشته این طرح در کشور اجرا شد و در 8 منطقه بیش از چهار هزار جوان استعدادیابی شدند.

معینی گفت: طرح توسعه مسابقات منطقه ای که در کشور های پیشرفته اجرایی می شود اگر در کشور اجرا شود می تواند استعدادهای خوبی را در سنین پایه فوتبال شکوفا کند.

این مسئول افزود: مقدمات برگزاری مسابقات منطقه ای در کشور فراهم شده است و همه سنین را در بر می گیرد که اگر فعال شود یکی از شاخصه های ای اف سی را نیز در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: امسال در بخش آموزش مدرسین فوتبال دو سمینار را خواهیم داشت که این سمینارها در خرداد ماه و آذرماه سال 90 برگزار می شوند که به منظور کمک به طرح انسجام استعدادیابی در کشور و یکسان سازی محتوای آموزش فوتبال به مدرسین این سمینارها را در برنامه داریم.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون ادامه داد: اردوی آمادگی تیم نوجوانان نیز از دی ماه آغاز شده است و این تیم دو مسابقه برون مرزی را در سال جاری پیش رو خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در سطح کشور 10 استان درگیر طرح ویژن آسیا هستند گفت: این طرح در سال گذشته در اغلب استانهای فوتبالی گسترش یافت که در راستای این طرح یکسان سازی آموزش ها مد نظر قراردارد.

وی افزود: مربیان خوب فوتبال را باید در تیم های پایه ای به کار گرفت تا تیم های خوبی تربیت شود که در این بحث نیز بودجه ای در حال تصویب است.