جوان اردنی تحت تعقیب"پلیس دینی عربستان سعودی" جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان(پلیس دینی سعودی) در منطقه "عسیر" در جنوب این کشور، "حسان نبیل حمید" تبعه اردنی را به سبب موی بلندش تحت تعقیب قرار دادند که این اقدام به مرگ وی منجر شد.

حسان نبیل حمید 28 ساله چهارشنبه گذشته در حالی که آثار ضرب و شتم روی بدن وی دیده می شد به بیمارستان منتقل شد.

پدر متوفی به روزنامه الوطن عربستان گفت : آنها پسرم را مجبور به کوتاه کردن مویش کردند و وی را در مقر شورای امر به معروف کتک زدند که بر اثر آن، پسرم به حالت اغما رفت و با کمک دوست و نظافتچی از مقر پلیس خارج شد.

"سعید بن مجری" از مقامات محلی در استان عسیر عربستان در تلاش برای تبرئه نیروهای پلیس دینی سعودی در به قتل رساندن این جوان اردنی مدعی شد: حسان نبیل حمید از ارتفاع چهار متری هنگام فرار، سقوط کرد و مطابق نظرات پزشکی شخصی که به سرعت می دود، دچار خونریزی مغزی می شود.