اعتراض به تخریب بافت تاریخی شیراز/ فروش فرش کاشان با نشان چین!

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش فعالان و دوستداران میراث فرهنگی و معماری در استان فارس اعلام کرده بودند که مسئولان شهری شیراز قصد دارند تا محدوده بسیار وسیعی از بافت تاریخی شیراز را به بهانه رفع معضلات اجتماعی شهر، تخریب کرده و به جای آن خانه های نوساز و واحدهای تجاری بسازند.

همانطور که پیشتر از آن محدوده هشت هکتاری که جزئی از بافت تاریخی شیراز و دارای ابنیه تاریخی بود در طرح بین الحرمین به بهانه ایجاد فضای تجاری تخریب شد.

دوستداران میراث فرهنگی در شیراز به خبرنگار مهر خبر دادند که همزمان با هفته میراث فرهنگی مسئولان شهری قصد دارند تا طرح نوسازی بافت قدیمی شهر را اجرا کنند این درحالی است که گفته می شود در کمیسیون ماده 5 شهرداری، هنوز مسئولان میراث فرهنگی موافقت خود را با تخریب این محدوده از بافت تاریخی اعلام نکرده اند.



همچنین در جلساتی که میان مسئولان استان درباره بافت فرسوده و تاریخی شهر برگزار می شد نماینده ای از میراث فرهنگی حضور نداشته است.

طبق اخبار رسیده از شیراز به خبرنگار مهر، بسیاری از فعالان میراث فرهنگی و دوستداران معماری در این استان با در دست گرفتن پلاکاردهایی در محدوده مسجد شهدا تا خانه منطقی نژاد شیراز گردهم آمدند و خواستار جلوگیری از این اقدام مسئولان شهری شیراز شده اند.

فرش کاشان را با نشان تولید چین می فروشند

این هفته در مراسمی از محسن محسنی، یکی از پیشکسوتان هنر فرش که در تهیه پرونده ثبت جهانی فرش کاشان به عنوان میراث ناملموس تلاشهای بسیاری انجام داد قدردانی شد.

در این مراسم محسن محسنی بیان کرد: فرش ایران با داشتن پیشینه هنری و اسناد مربوط به آن قدمتی بیش از 2500 سال دارد همچنانکه با نگاه به فرش پازیریک می توان به این موضوع پی برد که این هنر یک شبه بوجود نیامده است.

یک پیشکسوت هنر فرش گفت: رقبای فرش دستباف ایران در کنار نشان کاشان، کلمه چین را هم با اندازه کوچکتر می نویسند! این درحالی است که ایران از گذشته های دور صادر کننده فرش و هنر فرش به جهانیان بوده است.

این پژوهشگر فرش دستبافت تصریح کرد: رقبای ما آرم و نشان کاشان را به فرشهای خود می زدند اما اکنون در کنار نام کاشان، کلمه چین را هم کوچکتر در کنار فرشها می نویسند! این درحالی است که ایران از گذشته های دور نه تنها صادر کننده فرش به جهان بوده بلکه این هنر را نیز به دیگران آموزش می داد.

در این برنامه از محسنی و افضلی به عنوان پیشکسوتان هنر فرش بافی و جمعی از هنرمندانی که در پرونده ثبت جهانی فرش کاشان همیاری کرده بودند با اهدای لوح تقدیری تجلیل شد.

خلف وعده مسئولان میراث فرهنگی/ معاون در تهران؛ کارمندان در شیراز!

این هفته وضعیت کارکنان میراث فرهنگی که سال گذشته به شیراز منتقل شده بودند پیگیری شد کارکنان منتقل شده سازمان میراث فرهنگی می گویند هنوز وعده های مسئولان در مورد تسهیلاتی که قرار بود به آنها ارائه شود عملی نشده است این در حالی است که معاون این سازمان نیز تنها یک روز در هفته در محل کار خود در این شهر حاضر می شود و اجبار به ترک تهران تنها شامل حال کارمندان شده است.

این دسته از کارکنان انتقالی میراث فرهنگی می گویند سازمان میراث فرهنگی وعده داده بود میزان اضافه کار هر قدر هم که باشد پرداخت می شود و آزاد است اما اکنون اعلام کرده اند که اضافه کار بیشتر از 49 ساعت به هیچ عنوان پرداخته نمی شود.

آنها با اعلام اینکه هنوز هیچیک از کارمندان وام مسکن و زمین در شهرک صدرا دریافت نکرده اند گفتند: برخی از کارکنان منتقل شده هیچ اعتراضی نسبت به این موضوع ندارند چون می بینند در شیراز هیچ کاری انجام نمی دهند و همین مبلغ حقوق هم که می گیرند بابت کاری است که نمی کنند! برخی دیگر هم که هر چه اعتراض کردند یا فایده ای نداشت و یا اینکه به اجبار دور کار شدند.

آنها می گویند: بررسی عملکرد این معاونت طی مدت اخیر مشخص می کند که عملا هیچ اقدامی در حوزه معاونت میراث فرهنگی و پژوهشکده انجام نمی شود. همچنین اگر شرایط کار و زندگی برای کارکنان سازمان میراث فرهنگی به رغم وعده های پوچ داده شده سازمان ممکن بود و وضعیت میراث فرهنگی بهتر از گذشته می شد و حتما شخص معاون میراث فرهنگی نیز مانند بقیه کارمندان زندگی و محل کار خود را به شیراز منتقل می کرد!

روند کند عضویت کشورها در کنوانسیون منع قاچاق اشیای تاریخی

این هفته نشست آموزشی کنوانسیون منع صدور، ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی مصوب سال 1970 به مناسبت چهلمین سال تصویب این کنوانیسون در محل سازمان ملی یونسکو در ایران با حضور جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی، موسسه فرهنگی ایکوموس ایران، موسسه دیدبان یادگارهای فرهنگی، فرهنگستان هنر و... برگزار شد.

رئیس برنامه های فرهنگی دفتر یونسکو در بانکوک با بیان اینکه روند عضویت کشورها در کنوانسیونهای استرداد و منع قاچاق اشیای تاریخی به کندی انجام می شود گفت: در کنوانسیون یونیدورا که 25 سال پس از کنوانسیون سال 1970 مصوب شد ضوابط بهتری برای جلوگیری از قاچاق اشیا در سطح ملی ارایه شده است.

تیموتی کورتیس رئیس برنامه های فرهنگی دفتر یونسکو در بانکوک گفت: 120 کشور عضو این کنوانسیون پس از عضویت متعهد شده اند که میراث فرهنگی سرزمینهایی را که امور بین المللی آنها را بر عهده دارند، محترم بشمارند و تمامی اقدامات مقتضی را برای منع و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیرقانونی مالکیت اثر فرهنگی در آن سرزمین را انجام دهند. اما این عضویت روند کندی دارد.

همچنین در این برنامه جلیل گلشن، پژوهشگر و محقق حوزه میراث فرهنگی گفت: ایران از قدیمی ترین سرزمینهایی است که براساس مدارک موجود بشر در آن استقرار یافته است اما همواره آثاری که از گذشته آن به جا مانده مورد دخل و تصرف بسیاری قرار گرفته است. بنابراین قوانین و کنوانیسون های مرتبط با این موضوع می تواند فرصتی برای جلوگیری از سرقت آثار از ایران و کشورهایی که صاحب اموال تاریخی هستند باشد تا به کمک آنها بتوان اموال مسروقه را به سرزمینهای اصلی برگرداند.

وی افزود: فواید عضویت ایران در کنوانسیون 1970 این بوده که بسیاری از آثار به ایران برگشت داده شد مانند سنگ قبر یا کاشیهای امامزاده ای که از رومانی به ایران آمد.

تهدید منظر اثر تاریخی امیرچخماق یزد با نصب دوربین شهری

دبیر شورای تشکلهای گردشگری استان یزد با اشاره به تهدید منظر تاریخی میدان امیرچخماق به دلیل نصب دکل دوربین شورای تامین استان گفت: از مدتها پیش قرار بود مکان نصب این دکل تغییر کند اما تا کنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

محسن حاج سعید فعال میراث فرهنگی گفت: مدتی است که عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا میدان امیرچخماق یزد که یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری استان یزد به شمار می آید منظر نازیبایی را در جلوی چشمان گردشگران بوجود بیاورد به عنوان مثال به تازگی نصب یک دکل دوربین بزرگ سفید رنگ توسط مسئولان استان باعث شده تا منظر این اثر تاریخی و نماد شهر یزد تهدید شود.

تغییر مکان دوربین نصب شده در میدان امیرچخماق یزد

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد در واکنش به خبر نصب دکل دوربین در میدان امیرچخماق گفت: در حال بررسی مکان جدید برای نصب دوربین امنیتی این میدان هستیم تا علاوه بر حفظ منظر این اثر تاریخی، رفت و آمدهای میدان اصلی نیز کنترل شود.

غلامحسین دشتی، معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد درباره نصب دکل دوربین امنیتی در میدان امیرچخماق یزد توسط مجموعه مدیریت استان یزد که باعث نازیبایی منظر این مجموعه تاریخی شده گفت: برخی از دوستداران میراث فرهنگی درباره این موضوع اظهار نگرانی کرده اند و گفته اند که این دکل در کنار منارهای مجموعه امیرچخماق باعث ایجاد فضای نازیبایی در میدان اصلی شهر شده است درحالی که نصب دکل دوربین سابقه طولانی دارد و از مدتها پیش در میدان اصلی شهر نصب می شد تا سازمانهایی مانند راهنمایی و رانندگی، شهرداری و ... بتوانند بر میدان نظارت کافی کنند.

ورود آقایان ممنوع!/ حکمرانی زنان در روستای آب اسک

یک روز در ماه اردیبهشت هر سال برای همه زنان روستای آب اسک شمال کشور روز خاص و جالبی است چون هیچ مردی در آن روز مجاز به ماندن در روستا نیست و این زنان هستند که رئیس و فرمانروایند و همه امور روستا به رای آنها می چرخد.

هر سال جمعه یکی از روزهای اردیبهشت ماه رسم دیرینه "زن شاهی" یا "ورف چال" توسط اهالی روستای آب اسک قبل از شهرستان آمل برگزار می شود. معمولا این روز توسط بزرگان روستا انتخاب می شود.

اما از آن سو مردان روستا که صبح زود توسط خانواده بدرقه شدند یک روز را در کوههای اطراف سپری می کنند تا آنها هم بخش دیگری از این مراسم را با نام ورف چال را برگزار کنند. در این روز مردان روستا در دامنه کوه دماوند به محل ورف چال می رسند. ورف چال محلی است که از دوران گذشته چاهی در آنجا به عمق 12 متر و قطر 10 متر برای جمع آوری برف در حدود نیمه اول قرن نهم هجری به وسیله شخصی به نام سید حسن ولی از اهالی نیاک حفر شده است.