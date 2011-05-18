90 هزار کلاس درس در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی ظهر چهارشنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان زنجان با اشاره به توجه ویژه دولت درخصوص تأمین اعتبار برای ساخت فضاهای آموزشی و مشارکت با خیرین جهت ساخت این اماکن، افزود: اعتباراتی که دولت طی پنج سال گذشته به نظام تعلیم و تربیت اختصاص داده است، نسبت به سالهای ماقبل آن، بیسابقه است.
وی ادامه داد: از سال گذشته و با تصویب قانونگذار، دولت موظف شده است که معادل کمکهای خیرین به امر مدرسهسازی، اعتباری را برای این امر در نظر بگیرد که چنین مصوبهای تا پیش از تدوین برنامه پنجم توسعه در کشور وجود نداشت.
رئیسی به تصویب بیش از هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار ملی توسط مجلس شورای اسلامی برای بخش عمرانی آموزش و پرورش در سال 90 اشاره کرد و گفت: امیدواریم در سالجاری مجموع تعهدات خیرین و اعتبارات دولتی در بخش عمرانی آموزش و پرورش، بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان باشد و بر همین اساس، سال طلایی و پرباری را برای این حوزه پیشبینی میکنیم.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی وتوسعه مدارس کشور، اقدامات بزرگ خیرین مدرسهساز را غیرقابل عنوان کرد و گفت: چنین حرکتی در طول تاریخ، در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد و ملت ایران به واسطه باورهای دینی و فرهنگی خود این حرکت را به نام خود ثبت کرده است.
رئیسی با بیان اینکه خیرین مدرسهساز، بخشی از مشکلات نظام آموزش و پرورش کشور را حل کردهاند، افزود: امروزه جریان نیکوی مدرسهسازی به طور پیوستهای با نظام تعلیم و تربیت کشور پیوند خورده است و اقدامات خیرین مدرسهساز قطعاً باعث مضاعف شدن تلاش مسئولان نظام تعلیم و تربیت و تصمیم گیران و قانونگذاران کشور میشود.
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