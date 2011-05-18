صنایع باید ورزش استان مرکزی را متحول کنند

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، علی صبور ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در اراک گفت: تاسف آور است در استان صنعتی چون استان مرکزی جوانان ورزشکار و علاقمند آن نگرانی در باب تامین وسایل ورزشی مورد نیاز اعم از لباس ورزشی و دیگر تجهیزات ورزشی باشند.

وی تلاش مسئولان در جهت جذب اسپانسرهای ورزشی از میان صنایع استان مرکزی را ضعیف دانست و گفت: استاندار مرکزی باید با توجه به نقش ورزش در تامین سلامت جسمی و روحی جوانان در راستای جذب اسپانسرهای ورزشی از میان صنایع اقدام نماید.

وی با بیان اینکه استان مرکزی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار بالایی در رشته ورزش‌های سه‌گانه برخوردار است بر ضرورت جذب هرچه بیشتر جوانان به این رشته ورزشی تاکید کرد و افزود: وقتی جوانان غیور این خطه می‌توانند در زمان جنگ افتخارات بسیاری را برای کشور کسب کنند بی شک قادر خواهند بود در میادین ورزشی نیز در رقابت‌های بین‌المللی و جهانی موجب عزت، سربلندی و افتخار ایران اسلامی شوند.

