12 مسجد در پروژه های مسکن مهر خراسان جنوبی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سربیشه، محمد زهرایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مسجد مسکن مهر سربیشه اظهار داشت: از مجموع این مساجد چهار مسجد در محل پروژه های مسکن مهر بیرجند و در بقیه شهرستان ها یک مسجد ساخته می شود.

وی با شاره به اینکه ساخت این مساجد در قالب تفاهمنامه با سازمان مسکن و شهرسازی استان در مدت یکسال است، ادامه داد: پیش بینی می شود با برنامه ریزی های صورت گرفته زودتر از موعد مقرر در 22 بهمن امسال پروژه ها به بهره برداری برسد.

زهرایی گفت: سازمان بسیج سازندگی پیمانکار واداره مسکن شهرسازی هر شهرستان کارفرمای پروژه هستند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از ساخت پایگاه بسیج با متراژ 100 متر مربع برای خواهران و براداران در محوطه در اینگونه مساجد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه زمین مورد نیاز برای احداث مسجد پروژه مسکن مهر سربیشه هزار و 200 متر مربع است، بیان کرد: حدود 900 میلیون ریال اعتبار نیز برای این مسجد در نظر گرفته شده است.

فرماندار سربیشه نیزدر این مراسم گفت: احداث مسجد سایت مسکن مهر از پروژه های روساخت مورد نیاز ساکنین 960 واحدی مسکن مهر سربیشه است که در کنار دیگر پروژه های زیر ساخت مثل آب، برق وتلفن با اعتبار ویژه دولت در طرح مسکن مهر احداث می شود.

سید علیرضا حسینی افزود: احداث پروژه مسجد سایت مسکن مهر با سرعت عمل بالا، هزینه پایین ورویکرد معماری اسلامی از ویژگیهای این پروژه است.

حسینی گفت: دستگاه های دیگر مثل آموزش و پرورش و شهرداری برای احداث مدرسه و نیز انجام کارهای زیر ساخت مثل خیابانهای و جداول معابر نیز اقدام لازم را مورد توجه قرار دهند.