سید علی بنی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی مشاوره انتظامی توسط پلیسهای تخصصی در قم خبر داد و گفت: اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و در راستای طرح تکریم شهروندان مبادرت به اجرای طرح پاسخگویی به سئوالات انتظامی شهروندان قمی کرده است.
وی با بیان اینکه این مشاورهها در زمینههای مختلف به شهروندان ارائه میشود، تصریح کرد: شهروندان میتوانند در زمینههای مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی، نظام وظیفه، مواد مخدر، حقوقی، آگاهی و کلانتری به صورت حضوری و یا تلفنی از خدمات مشاورهای مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان توسط پلیسهای تخصصی استفاده کنند.
بنی فاطمی افزود: کارشناسان پلیسهای تخصصی بر اساس جدول برنامه ریزی شده از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ بعد از ظهر آماده پاسخگویی به سئوالات شهروندان میباشند.
وی در خصوص جدول برنامه ارائه خدمات مشاورهای این مرکز گفت: شنبه، کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی؛ یکشنبه، کارشناس پلیس نظام وظیفه؛ دوشنبه، کارشناس پلیس انتظامی (کلانتری)؛ سه شنبه، کارشناس پلیس مواد مخدر؛ چهارشنبه، کارشناس پلیس آگاهی در مرکز حضور داشته و آماده ارائه خدمات میباشند.
مسئول اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم افزود: همچنین صبحها نیز در این مرکز خدمات مشاوره در زمینههای روانشناختی، روان سنجی، مددکاری و حقوقی به مردم ارائه میشود.
وی شماره تلفنهای این مرکز را ۶۶۰۶۰۸۵ و ۲۱۸۲۵۷۴ بیان کرد و افزود: افرادی که میخواهند از مشاوره حضوری این مرکز استفاده کنند میتوانند به آدرس چهار راه غفاری، خیابان ایستگاه راه آهن، نبش کوچه ۱۵ مراجعه نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از راه اندازی مشاوره انتظامی توسط پلیسهای تخصصی در قم خبر داد.
سید علی بنی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی مشاوره انتظامی توسط پلیسهای تخصصی در قم خبر داد و گفت: اداره مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و در راستای طرح تکریم شهروندان مبادرت به اجرای طرح پاسخگویی به سئوالات انتظامی شهروندان قمی کرده است.
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