سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با اعلام اینکه توزیع کارت های اعتباری خرید بین کارگران مانند طرحی که در مورد کارمندان اجرا شده است نیازمند تدوین نظام نامه و شیوه نامه واگذاری است، گفت: در این رابطه بین دولت و شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) توافق نامه ای به امضاء نرسیده است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با بیان ابهامات موجود در روش واگذاری و اجرای طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی در جامعه کارگری کشور، اظهار داشت: تاکنون در حوزه وزارت کار ساز و کاری برای آن تعریف نشده است.

توافق‌نامه‌ای نداریم

یاراحمدیان با تاکید بر لزوم تدوین دستورالعمل دریافت کارت های اعتباری کارگران، افزود: معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که این طرح برای سرپرستان خانوار نیز اجرا می شود که باید گفت این موضوع از اجرای آن در بین کارگران به واقعیت نزدیک تر است.

وی دلیل این امر را مشخص کردن روش بازپرداخت تسهیلات در مورد سرپرستان خانوار و کسر اقساط از طریق یارانه های نقدی عنوان کرد و گفت: اما در مورد کارگران هنوز ساز و کار روشنی مشخص نشده و همچنین با کارفرمایان نیز توافقی صورت نگرفته است.

این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح کرد: هم اکنون بیش از نیمی از کارگران فقط حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند که اگر بخواهند از کارت اعتباری 1.5 میلیون تومانی نیز استفاده کنند یعنی حقوق 5 ماه خود را یکجا دریافت کرده اند بنابراین این مسئله می تواند در صورت عدم مدیریت درست، کارگران را به بدهکار تبدیل کند.

بیمه تکمیل درمان

یاراحمدیان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تقویت وضعیت بیمه تکمیل درمان کارگران در این مقطع به مراتب از واگذاری کارت های اعتباری برای آنها مفیدتر باشد.

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای اجرا در بنگاه ها و واحدهای تابعه قانون کار طی سال جاری 330 هزار و 300 تومان به صورت ماهیانه است.