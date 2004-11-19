ريسك بازار سرمايه با بكارگيري ابزار مشتقه كاهش مي يابد

يك كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص استفاده ازابزارمشتقه دربورس، گفت : با توجه به پيچيدگي هاي ابزارمشتقه بكارگيري اين ابزاردرشرايط فعلي امكان پذيرنبوده، ولي با بسترسازي هاي مناسب طي سال هاي آينده مي توان ازاين ابزاربه صورت كاربردي استفاده نمود.

اكبرزرگاني نژاد با بيان اينكه خلاء عدم وجود ابزار مشتقه در بورس احساس مي شود، افزود: با توجه به گسترش وتوسعه بازار سرمايه ، ما به ابزارهاي متنوعي دربورس نيازمند هستيم تا جوابگوي طيف هاي گوناگوني كه به سمت بورس جلب شده اند باشيم.

وي با اشاره به اينكه به كارگيري ابزارمشتقه موجب كاهش ريسك مي شود، گفت : كساني كه قادرند پيش بيني نسبت به وضعيت عادي بازارو شركت هاي موجود درآن داشته باشند، مي توانند با استفاده ازاين ابزارريسك سرمايه گذاري خود را كاهش دهند.

زرگاني نژاد افزود: شرايط مربوط به فرهنگ اقتصادي ومسائل شرعي ابزارمشتقه دربورس فلزات مورد بررسي قرار گرفته و اميدواريم با توجه به نياز بازاربقيه زمينه ها هم به زودي فراهم شود.

وي با بيان اينكه ابزارمشتقه حجم معاملات را افزايش مي دهند، تصريح كرد: در صورت بكارگيري ابزار مشتقه ، اين ابزار در تصميم گيري سرمايه گذاران روي بقيه اوراق بهادار تاثيرگذارخواهد بود و با گذشت زمان و آشنايي بيشتر سرمايه گذاران با اين ابزار افراد بيشتري به سمت آن جلب خواهند شد.

وي در پايان افزود: استفاده از اين ابزار مستلزم مراقبت هاي ويژه اي است واگردرنظارت براين ابزاركوتاهي به عمل آيد ممكن است زمينه سوء استفاده برخي افراد فراهم شود.