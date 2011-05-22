مسلم خانی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات روش توزیع استانی ایجاد فرصت های جدید شغلی 2.5 میلیون نفری در سال جاری، گفت: برای این منظور چندین شاخص را در نظر گرفته ایم که اولین مورد آن مزیت های رقابتی و نسبی در استان ها بوده است.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، اظهار داشت: این موضوع را که در هر استان در چه حوزه هایی می توان فعالیت کرد و اگر فعالیت کنیم در استان های مختلف چه کارهایی باید صورت گیرد را بررسی کرده ایم.

جزئیات توزیع استانی مشاغل جدید

خانی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن مزیت های رقابتی استان ها برای اولین بار در برنامه ریزی های اشتغالی کشور به صورت جدی مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: شاخص دوم در این بخش مطالعه جمعیت شناسی کارجویان بوده است به نحوی که توزیع جمعیتی برای ما یک شاخص مهم بوده است.

وی تاکید کرد: اما نکته بعدی ظرفیت منطقه و استان برای توسعه بوده است، مانند اینکه در لرستان ظرفیت های توسعه فراوان است اما به هر دلیلی ممکن است خیلی از ظرفیت ها فعال نشده باشد. بحث بعدی که در هدایت منابع و تسهیلات ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی در سال جاری مدنظر قرار گرفته قدرت شبکه سازی است که در مشاغل خرد مورد توجه قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار، ادامه داد: ممکن است اگر در مشاغل خانگی نتوانیم به سمت خوشه سازی حرکت کنیم توان فروش محصولات خود را نیز نداشته باشیم. در حال حاضر ما برای توزیع اعتبارات بین استان ها برنامه ریزی ها را ارائه کرده ایم و منتظر بودجه هستیم و خود استان ها نیز در حال توزیع بخشی و شهرستانی هستند.

برنامه توزیع اعتبارات استانی

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار در خصوص ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی جدید در سال جاری توسط تعاونی ها، تصریح کرد: تعاون در این بخش یک ظرفیت است که خوشبختانه خیلی خوب نیز فعال شده است.

خانی همچنین به عملکرد خوب وزارت تعاون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بخش تعاون در این زمینه به خوبی در حال کار است و ما از این امکان برای خوشه سازی و شبکه سازی اقدامات اشتغال زایی استفاده خواهیم کرد. می توان گفت تعاون بهترین مسیری است که می توان به تحقق مشاغل جدید دست یافت.

وی بیان داشت: البته وقتی می گوییم 1 میلیون نفر در قالب تعاون ساماندهی خواهند شد به این معنی نیست که صرفا وزارت تعاون 1 میلیون فرصت شغلی ایجاد می کند بلکه چون تعاونی ها در همه بخش ها فعالیت دارند قرار است امسال طبق برنامه ریزی وزارت تعاون، 1 میلیون نفر از جوانان کارجو در قالب تعاونی ها سروسامان پیدا کنند.

خوشه‌سازی، تعاون و لایحه اشتغال معلولان

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه از این طریق با متشکل شدن تعاونی ها خوشه سازی و شبکه سازی به وجود می آید و کار کردن در تعاونی نسبت به کار انفرادی با ارزش تر است، گفت: ما هم اکنون بانک توسعه تعاون را داریم که این بانک قطعا اعتباراتی را در ایت زمینه خواهد پرداخت.

به گفته خانی، وزارت کار و امور اجتماعی طی سال جاری برای توسعه اشتغال معلولین نیز برنامه ریزی خوبی کرده است به نحوی که لایحه قانون توسعه اشتغال و کارآفرینی معلولین هم آماده شده است.

وی خاطر نشان کرد: این گروه چون با محدودیت های جسمی مواجه هستند معمولا مشکلات بسیار زیادی برای اشتغال دارند و کار می تواند بخش زیادی از مشکلات آنها را حل کند. هم اکنون وزارت کار با کمک وزارت رفاه و خود انجمن های معلولین این لایحه را آماده کرده است و امیدواریم با این قانون بتوانیم در بحث اشتغال معلولین نیز اقدامات خوبی را داشته باشیم.