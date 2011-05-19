اعدام پنج سارق مسلح در اصفهان سیاسی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حبیبی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به اعدام پنج سارق مسلح در اصفهان اظهار داشت: برخی از رسانه‌ها با انتشار اخباری مبنی بر سیاسی بودن اعدام پنج سارق مسلح در اصفهان، اذهان عموم مردم را منحرف کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه انتشار اینگونه اخبار در راستای تخریب چهره جمهوری اسلامی به میزان زیادی تاثیر دارد، افزود: انتشار اینچنین اخبار دروغ از نظر بین‌المللی اهمیت زیادی داشته و در راستای تخریب چهره جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی به میزان زیادی موثر است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه در روز گذشته پنج سارق مسلح در اصفهان اعدام شدند، بیان کرد: پنج سارق مسلح اعدام شده از مجرمان سابقه‌دار و خطرناک جامعه بوده‌اند که دو نفر از آنها از باند سارقان مسلح طلا‌فروشی‌های سطح کشور بوده‌اند.

وی به تعدادی از سرقتهای انجام شده توسط این مجرمان اشاره کرد و گفت: سرقت مسلحانه 16 کیلو طلا در پردیس کرج، سرقت مسلحانه سوپر‌مارکت و خودروی زانتیا در سپاهان‌شهر اصفهان، سرقت مسلحانه 15 کیلو در قهدریجان اصفهان و سرقتهای دیگر در سطح کشور از سرقتهای این مجرمان بوده است.

حبیبی با اشاره به انتشار اخبار دروغ در راستای محاکمه و اعدام این افراد ادامه داد: برخی از سایتهای خبری به انتشار اخبار دروغ مبنی بر سیاسی بودن محاکه و اعدام این پنج سارق مسلح پرداخته‌اند.

وی با اشاره به محارب بودن این افراد تاکید کرد: انتشار اینگونه اخبار صحت نداشته و در هیچ قانونی به سیاسی بودن محاکمه و اعدام سارقان مسلح اشاره نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه مجازات سارقان مسلح اعدام است، گفت: سرقتهای مسلحانه تاثیرات روانی زیادی در تخریب روحیه مردم ناظر در صحنه جرم داشته و مسئولان باید در راستای دفاع از حقوق بشر به مجازات متناسب با این جرایم اقدام کنند.

وی اضافه کرد: متولیان انتشار اینگونه اخبار از برهم‌زنندگان امنیت مردم بوده و دستگاه‌های قضایی در راستای این موضوع با اینگونه افراد برخورد جدی می‌کنند.