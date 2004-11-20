شيركوند به سايپا مي رود

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين بازيكن با تجربه به دليل درگيري لفظي با پارك كي وون ازباشگاه اخراج شد، اما مسوولان پيكان درنظردارند درمورد درخواست باشگاه سايپا جلسه اي تشكيل دهند. شيركوند دربازيهاي آسيايي بوسان ليبروي تيم ملي بزرگسالان ايران بود.

* برنامه تمريني كار" كارلودينري" براي نوجوانان

اردوي آمادگي ششم تيم واليبال نوجوانان ايران فردا درمحل فدراسيون واليبال آغازخواهد شد. دوبازيكن از18 بازيكن دعوت شده به نامهاي پوريا فتح الهي وعبدالمجيد سيد رضي بعلت مصدوميت نمي توانند دراردو حضورپيدا كنند.

محمود دلاورخان سرپرست تيم نوجوانان به خبرنگار" مهر" گفت: تا زمان رقابتهاي قهرماني اسيا درلائوس10 اردوي پاره وقت درنظرگرفته ايم ودرنظرداريم ازطريق فدراسيون بيوگرافي وشرايط فيزيكي بازيكنان را به ايتاليا بفرستيم تا " كارلودينري" مربي متخصص بدنسازي توصيه ها وبرنامه هاي ويژه آماده سازي اين تيم را براي گروه مربيان ارسال كنند.