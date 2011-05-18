نارضایتی مردم از پیچیدگی عقود بانکی/ قانون بانکداری بدون ربا نیاز به بازنگری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر محمودرضا خاوری امروز در بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر اینکه قانون بانکداری بدون ربا نیاز به بازنگری ندارد، گفت: ما باید از ظرفیتهای قوانین بانکی کشور به درستی استفاده کنیم.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی آنچه باعث عدم رضایت مردم در مورد سیستم بانکی کشور شده است را پیچیدگی خاص عقود در بانکداری اسلامی ذکر کرد و افزود: مشتریان برای رسیدن به هدف خود قراردادهای پیچیده بانکی را قبول می کنند.

وی با بیان اینکه عقود فی نفسه دارای پیچیدگی نیست، تصریح کرد: احکام مضاربه، سلف، فروش اقساطی و غیره مشخص است اما در بحث نظارت کارها بسیار پیچیده شده است.

خاوری گفت: برای اینکه وجوه در جای درستی مصرف شود، قید و بندهایی را در سیستم و عقود بانکی ایجاد کرده ایم که توسط مشتریان اجرای آنها مشکل است و باید برای آنها راهی را پیدا کرد.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه در قالب 8 بند اجرای طرح تحول نظام بانکی باید بتوانیم به اینگونه مشکلات پاسخ دهیم، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی بر این مبنا حرکت خود را آغاز کرده است.

وی تاکید کرد: باید اطمینان حاصل شود که عملیات بانکی که انجام می شود، منطبق با احکام شرع است و همچنین باید با نظارت قوی و صحیح بانکها را در بحث رتبه بندی با کیفیت کار بانکها منطبق کنیم و فقط به معیارهای کمی توجه نکنیم.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی عدم همسویی قانون مدنی و تجارت با الزامات و توسعه نهادهای جدید و تحولات بین المللی را یک مشکل برای نظام بانکی کشور ذکر کرد.