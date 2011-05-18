235 کیلومتر راه در اصفهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از دست‌اندرکاران کاهش تصادفات در نوروز 1390 بیان داشت: به منظور احساس شدید در راستای کاهش تصادفات در نوروز سال جاری بین حوزه‌های ارتباطی با اداره راه و ترابری استان اصفهان و سرپرست وزرات راه و ترابری پیمانی در راستای کاهش میزان تصادفات جاده‌ای منعقد شد.

وی با بیان اینکه در بین سه استانی که در کشور مقرر بود در زمینه کاهش تصادفات اقدام کنند، استان اصفهان رتبه برتر را به خود اختصاص داده، افزود: در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقدامات موثری به منظور کاهش تصادفات در اداره راه و ترابری استان اصفهان انجام شده است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان اصفهان تصریح کرد: توسعه بزرگراه‌ها و احداث باند دوم از عمده فعالیت‌های این اداره در سال گذشته بوده است.

این مسئول با بیان اینکه در سال گذشته با احداث 235 کیلومتر راه در سطح استان اصفهان رکورد خود در سال‌های گذشته را شکستیم، گفت: البته این مسئله نشان از همکاری و خدمات دستگاه‌های پیمانکار با اداره راه و ترابری استان است.

عشایری با بیان اینکه پیرو گزارشات ارسالی پلیس راه استان اصفهان بیشتر تصادفات صورت گرفته در نوروز 1390 ناشی از خواب آلودگی و خستگی رانندگان بوده است، تاکید کرد: در ایام نوروز در پنج محور از محورهای ورودی استان اصفهان امکانات رفاهی و تفریحی برای مسافران در نظر گرفته شده بود.

وی ادامه داد: همچنین اقداماتی در زمینه حوزه ایمنی راه‌ها انجام شده است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به اینکه اجرای تئاتر موزیکال جاده‌ای، نمایش عروسکی، مسابقات نقاشی برای کوکان و دیگر برنامه‌های شاد و مفرح در راه‌ و جاده‌های حوزه استحفاظی اصفهان خستگی را از مسافران به در می‌کرد، اذعان داشت: این مسئله سبب کاهش تصادفات و تلفات رانندگی در جاده‌های استان اصفهان شد.