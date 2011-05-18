هزینه درمان مردم بوشهر هر سال افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حیدری عصر چهارشنبه در نشست مشترک ائمه جمعه استان با مسئولان این دانشگاه با بیان اینکه 70 درصد هزینه های مردم بوشهر مربوط به هزینه های درمان است، اظهارداشت: این امر باعث شده تا مردم ناچار به پرداخت هزینه بیشتر برای درمان شوند.

وی افزود: هرچند تلاش های گسترده ای برای ارائه خدمات درمانی صورت گرفته اما هنوز توقعات مردم تامین نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ما باید خدمات خود را گسترده کنیم و امامان جمعه نیز با جلب مشارکت عمومی برای اجرای طرح های بهداشتی با ما همکاری کنند.

حیدری با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دومین دانشگاهی است که نقشه جامع علمی را تدوین کرده است، افزود: از مهر ماه در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت دانشجو پذیرفته می شود.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه موقت بوشهر نیز گفت: کمبود نیروهای متخصص، عدم استمرار حضور نیروهای غیر بومی و میل نداشتن به ماندن در این استان به دلیل شرایط آب و هوایی از مشکلات عمده در حوزه درمان استان بوشهر است که باید در این زمنیه تدابیر مناسبی اتخاذ شود.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا افزود: در سال جهاد اقتصادی امیدواریم شاهد پیشرفت همه جانبه در زمینه های مختلف که دانشگاه علوم پزشکی متولی آن است، از جمله آموزش، پیشگیری و درمان دراین استان باشیم.

حجت الاسلام حسین دشتی مسئول دفتر نهاد نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها نیز گفت: در بحث سلامت تنها توجه به بعد جسمانی نیست بلکه باید به سلامتی روان انسانها نیز توجه کرد.