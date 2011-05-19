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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

27 استاد نمونه اهل سنت ترکمن تجلیل شدند

27 استاد نمونه اهل سنت ترکمن تجلیل شدند

آق قلا - خبرگزاری مهر: 27 نفر از اساتید نمونه پیشکسوت اهل سنت ترکمن استان گلستان با حضور مسئولان استانی و روحانیان اهل سنت منطقه تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان آق قلا عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: اگر بخواهیم از زحمات و سختی هایی که اساتید برای رشد علم و دانش می کشند چند کلامی بازگو نماییم، زبان قاصر از بیان آن خواهد بود.

عبدالحی آخوند میرزاعلی افزود: اگر روزی فرا رسد که علما و روحانیان به اسلام و مسلمین خدمت نکنند، مسلما دین در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت.

امام جمعه شهرستان آق قلا، تصریح کرد: تجلیل از خدمتگزاران اسلام، باعث می شود که آنان تلاش خود را برای ترقی اسلام مضاعف کنند.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود در نتیجه ترفندهای دشمنان برای نابودی این دین مبین به خودشان باز گردد.

شهرستان آق قلا در 15 کیلومتر گرگان واقع شده است.
کد مطلب 1315490

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