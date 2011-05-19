27 استاد نمونه اهل سنت ترکمن تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان آق قلا عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: اگر بخواهیم از زحمات و سختی هایی که اساتید برای رشد علم و دانش می کشند چند کلامی بازگو نماییم، زبان قاصر از بیان آن خواهد بود.

عبدالحی آخوند میرزاعلی افزود: اگر روزی فرا رسد که علما و روحانیان به اسلام و مسلمین خدمت نکنند، مسلما دین در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت.

امام جمعه شهرستان آق قلا، تصریح کرد: تجلیل از خدمتگزاران اسلام، باعث می شود که آنان تلاش خود را برای ترقی اسلام مضاعف کنند.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود در نتیجه ترفندهای دشمنان برای نابودی این دین مبین به خودشان باز گردد.

شهرستان آق قلا در 15 کیلومتر گرگان واقع شده است.