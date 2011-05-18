تغییرات محتوایى و ساختارى در نظام آموزشى

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمیدرضا حاجی بابایی درباره تغییرات جدید در وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: هیچ کار ساختاری در آموزش و پرورش نداریم مگر این که ساختار و محتوا هم زمان تغییر کند.



وی افزود: تغییرات در آموزش و پرورش با هدف رفع کردن مشکلات و ایجاد تحول بنیادین به معنای واقعی آن است که تلاش می کنیم برنامه های خود را بر اساس تحول بنیادین جلو ببریم.



وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: بخشی از مشکلات به ساختار بر می‌گردد چرا که ساختار آموزش و پرورش در بخش‌هایی معیوب است و رسیدگی به این مبحث، اساسی است و در کنار ساختار، محتوا نیز باید تغییر کند.



حاجی بابایی در ادامه با بیان این که باید از تمام ظرفیت های نظام آموزشی برای ایجاد تغییرات بهره بگیریم، تصریح کرد: ایجاد اصلاحات در وزارت آموزش و پرورش ضروری است و تمام بخش های آموزشی باید اصلاح شود.



در حد توان به سمت یک نوبته کردن مدارس پیش می رویم



وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره حذف مدارس دو نوبته گفت: سعی ما بر این است که در حوزه ابتدایی در حد توان کشور تلاش کنیم تا به سمت یک نوبته کردن مدارس پیش برویم. هم اکنون حدود 10 تا 15 درصد مدارس ابتدایی کشور دو نوبته هستند که تلاش می کنیم تا سال تحصیلی آینده تعداد آنها را کاهش دهیم.



یادآور می شود، مدارس دو نوبته به مدارسی گفته می شود که فعالیت های آموزشی در دونوبت صبح و عصر برای دو دسته از دانش آموزان اجرا می شود.هم اکنون حدود 20 هزار مدرسه کشور بصورت دو نوبته اداره می شوند.